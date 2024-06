Tra non molto comincerà Temptation Island e sappiamo che nella nuova edizione sarà presente un tentatore che è il figlio di una ex dama di Uomini e Donne. Ecco di chi si tratta.

L’identità di un tentatore di Temptation Island

Temptation Island sta per iniziare, ormai siamo agli sgoccioli e tra poche ore vedremo i concorrenti mettersi in gioco per tentare di risolvere i propri problemi sentimentali. Se ci riusciranno oppure no, salvo qualche possibile indiscrezione, non lo possiamo ancora sapere.

Nelle scorse ore però sono stati rivelati i tentatori e le tentatrici che proveranno a mettere in difficoltà fidanzati e fidanzate. Tra loro ci sono alcuni volti che abbiamo già visto in TV, mentre altri solo collegati a personaggi già noti al pubblico di Canale 5. Tra questi spicca Maicol, ragazzi di 28 anni che abita a Gubbio:

“Un operaio metalmeccanico e ha due gatti. È legato a sua mamma e tra le sue passioni c’è lo sport, la fotografia e i viaggi. In seguito troviamo anche Fabio, che ha invece 27 anni. Insieme a a sua mamma gestisce una scuola calcio ed è legato alla famiglia. Ama il crossfit e la boxe”.

Forse non lo sapete ma la madre, come rivela Lorenzo Pugnaloni sul proprio profilo Instagram, è un’ex dama di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Anna Tedesco, che ha fatto parte del dating show all’epoca della storia d’amore tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani. Anna ha avuto una storia importante con Nino, ma la relazione si è interrotta a causa delle voci su un suo flirt con Manetti.

Il tentatore di Temptation Island figlio dell’ex Dama di Uomini e Donne

Se si fa attenzione possiamo anche notare una certa somiglianza tra madre e figlio. Voi lo avreste mai riconosciuto? Vedremo come se la caverà come tentatore nei prossimi giorni.