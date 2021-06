Temptation Island, tra i tentatori anche un tiktoker con un milione di follower

1 Luca Vetrone tra i tentatori

Oggi sono uscite le foto dei tentatori e delle tentratrice dell’edizione 2021 di Temptation Island. Dopo aver conosciuto le sei coppie protagoniste, è quindi giunto il momento di vedere da chi verranno tentate.

Tra i tentatori abbiamo subito notato due volti molto famosi al pubblico. Come già si era detto tramite un rumor, tra i single c’è l’ex corteggiatore Davide Basolo, conosciuto anche come l’Alchimista. Ve lo ricordate? Era il corteggiatore mascherato di Giovanna Abate a Uomini e donne, ma lei gli preferì Sammy. Poi c’è anche Luciano Punzo, già visto a Pechino Express in coppia con Gennaro Lillio.

Fecendo più attenzione vediamo altri volti famosi, qualcuno soprattutto sul web. Stiamo parlando infatti di Luca Vetrone, un famosissimo tiktoker che sul social ha un seguito di oltre un milione. Classe 1995, è originario di Benevento, è cresciuto a Riccione e oggi vive a Rimini. Si è diplomato al Liceo Scientifico ed è laureato in Scienze Motorie. Nel 2017 ha anche partecipato a Mister Italia aggiudicandosi la fascia Un bello per il cinema. Nel 2019 ha partecipato anche a Uomini e donne come corteggiatore di Angela Nasti.

Ma altri nomi continuano a spuntare tra i tentatori e le tentatrici…