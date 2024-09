È bastata una personale osservazione su Titty di Temptation Island (paragonata ad Alessia dell’ultima edizione) per scatenare i fan di entrambe! È quanto successo alla tentatrice Maika in queste ore. Lei ha così deciso di intervenire e difendersi: “Il mio parere è quello di tutta l’Italia”.

Temptation Island, Maika fa arrabbiare i fan

Durante la prima puntata di Temptation Island abbiamo fatto meglio la conoscenza della coppia formata da Titty Scianò e Antonio Maietta. Fin da subito i due hanno attirato l’attenzione dei telespettatori e non sono mancati i paragoni con i protagonisti dell’ultima edizione: l’ex coppia formata da Alessia Pascarelli e Lino Giuliano (prossimo a varcare la Porta Rossa del Grande Fratello).

Ebbene tra i tanti Maika Randazzo, che abbiamo ben conosciuto come single a Temptation Island, ha lanciato una stoccata a Titty. E ha fatto notare come in realtà il suo modo di fare sia un remake di un qualcosa di già visto (con Alessia per l’appunto). Dopo questa osservazione, però, pare che l’ex tentatrice di Lino e “rivale” di Alessia, abbia ricevuto una sfilza di messaggi. E da questi ha deciso di difendersi:

“Buonasera a tutti! Ogni tanto mi ritrovo qui a dovermi difendere su cose assurde, ma capisco che il ‘gioco’ ormai è questo e lo faccio senza problemi. Guardando Temptation Island, ho espresso un parere, che come ho potuto notare, è lo stesso di tutta Italia (dopo vi allego qualcosina)”.

Così ha esordito Maika Randazzo, ex tentatrice di Temptation Island, che poi ha aggiunto: “Messaggi da fan di Alessia, quando io al massimo l’ho ‘difesa’. Nel senso che ho visto una Titty che la sta palesemente copiando in frasi e atteggiamenti”.

Successivamente però pare che la single abbia ricevuto anche delle lamentele da parte dell’attuale protagonista del reality show: “Messaggi da fan di Titty, come se io avessi giudicato il percorso che stanno facendo. Li ho conosciuti ieri come voi. Non so chi siano, ma mi sembra evidente che da casa abbiano capito per bene cosa funzioni o meno in un programma del genere. E su questo siamo tutti d’accordo, no?”.

La storia Instagram della tentatrice Maika di Temptation Island

Secondo Maika di Temptation Island ormai le persone che criticano qualsiasi cosa dica o faccia non sanno più a cosa aggrapparsi e troverebbero il minimo pretesto per puntare il dito contro. Nonostante le polemiche, però, ci sarà da rassegnarsi per gli hater, dato che la single non ha alcuna intenzione di fare il loro stesso gioco, ma dirà sempre quello che pensa!