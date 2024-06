La scorsa settimana Diletta Leotta e Loris Karius si sono ufficialmente sposati. La coppia ha realizzato una cerimonia e ricevimento da sogno per familiari e amici (vip e non). Oltre ai look scelti, ad attirare l’attenzione sono anche le fedi scelte dalla coppia, che hanno un costo tutt’altro che economico!

Le fedi di Diletta Leotta e Loris Karius

Ora tutti sono concentrati su Temptation Island e i suoi protagonisti (dalle coppie di fidanzati ai tentatori e tentatrici), ma nonostante sia passata una settimana torna a far parlare il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius.

La conduttrice e il portiere del Newcastle Utd. sono ufficialmente marito e moglie dopo due anni di fidanzamento. Hanno celebrato una festa speciale nella location di Vulcano circondati dall’affetto di familiari e amici. Oltre alla cerimonia sfarzosa e curata nei minimi dettagli e i look nuziali meravigliosi, ad attirare sono state anche le fedi nuziali.

A firmare gli anelli, come ripreso da Fanpage.it è Damiani, che ha curato anche gli altri gioielli. Nel dettaglio si tratta di due anelli Custom Made in oro rosa con dei diamanti. Sul sito del brand i vari anelli hanno dei costi variabili e quelli simili a essi hanno un prezzo che oscilla tra i 1190 Euro, per un semplice solitario, mentre più alto è il modello Belle Epoque da 5940 Euro. Il prezzo delle creazioni di Diletta Leotta e Loris Karius, secondo il sito, dovrebbe aggirarsi intorno a questa cifra. Insomma se anche voi volete fare lo stesso… dovrete mettere mano al portafoglio!

Come detto precedentemente Diletta Leotta e Loris Karius hanno celebrato un matrimonio in grande stile. All’evento hanno presenziato tanti volti del mondo della TV e dello spettacolo, così come dello sport. Da Michelle Hunziker a Chiara Ferragni, per passare ad Aurora Ramazzotti o Claudio Marchisio e sua moglie Roberta Sinopoli e non solo!

C’è stato un pre-wedding party dove tutti i presenti, dagli sposi Loris Karius e DIletta Leotta agli invitati, hanno indossato dei look rigorosamente bianchi. Poi la cerimonia il giorno dopo dove la sposa ha indossato tre abiti in uno. Look che hanno attirato parecchio l’attenzione del web.