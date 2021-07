Tommaso smentito a Temptation Island

Durante l’ultima puntata di ieri di Temptation Island abbiamo scoperto come vanno le cose oggi tra le coppie del reality show di Canale 5. I primi a parlare sono stati Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti. I due hanno confermato la scelta presa nel programma, ovvero non stare più insieme.

Hanno ammesso, però, di essersi rivisti, ma alle condizioni di Valentina. È stata lei a dettare i tempi. Dopo alcuni giorni dal rientro a casa hanno avuto la possibilità di parlare e hanno ammesso di essere andati oltre: “Sì, abbiamo fatto l’amore”. Valentina ha detto che Tommaso le ha raccontato di aver rivisto la single Giulia, ma che comunque tra loro non è successo nulla. Nonostante tutto, però, la Nulli è parsa poco convinta della versione di Tommaso e ha aspettato l’arrivo della tentatrice per capire qualcosa in più.

Tommaso, dalla sua, ha confidato di provare ancora dei sentimenti per Valentina e di aver rivisto la tentatrice Giulia perché convinto che alla sua ex non fregasse più nulla di lui. Oltretutto, sempre Tommaso, ha dichiarato che con la tentatrice c’è stato un bacio, ma ha frenato e non è andato oltre. Qui il video del momento pubblicato dai social di Temptation Island…

Tommaso confessa cosa prova ancora oggi per Valentina e ci racconta di come sono andate le cose con la single Giulia dopo #TemptationIsland, ma non sa che quest’ultima sta per arrivare… Cosa accadrà? pic.twitter.com/HWff8Zl9UU — Temptation Island (@TemptationITA) July 27, 2021

Quanto detto da Tommaso di Temptation Island, però, è stato smentito dalla single Giulia. La tentatrice ha raccontato una versione totalmente differente. Pare infatti che Tommaso sia stato con lei per tutta la notte e lui ha detto di voler starci insieme e lasciare Valentina. Lui sarebbe anche andato oltre, ma Giulia ha detto di averlo.

“Non è successo nulla di intimo, anche se lui voleva…” #TemptationIsland pic.twitter.com/H7MXih6Bbu — Temptation Island (@TemptationITA) July 27, 2021

A seguire comunque Valentina Nulli Augusti ha confermato la sua scelta di tornare a casa da sola e di aver iniziato finalmente una nuova vita. Adesso cosa succederà dopo Temptation Island? Tommaso Eletti con convinzione ha concluso con un “non finisce qui” e che tornerà a riconquistare la sua oramai ex Valentina. Staremo a vedere!

