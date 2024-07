Mentre continua ad andare in onda Temptation Island, spuntano ogni giorno notizie sui protagonisti. E così, parlando dei tentatori, si scopre che uno di loro è un ex calciatore professionista che ha militato in squadre decisamente note. Vediamo chi è e le ultime novità su di lui.

Un ex calciatore professionista tra i tentatori di Temptation Island

Siamo a metà dell’edizione di Temptation Island e questo giovedì andrà in onda la quarta puntata delle sei totali. Le anticipazioni ci dicono che sarà una puntata piena di colpi di scena tanto che anche Filippo Bisciglia rimarrà sorpreso a un certo punto. Nell’attesa di scoprire cosa vedremo, parliamo dei protagonisti del docu-reality.

E così, come riporta il sito Comig Soon, veniamo a sapere che uno dei tentatori è un ex calciatore professionista che ha giocato in varie squadre anche molto note. Stiamo parlando di Simone Dell’Agnello, il ragazzo con i capelli biondo platino che ha suscitato l’interesse della fidanzata Siria.

Originario di Pisa e classe 1992, Simone ha giocato in varie squadre tra la serie B, C e D. Quindi non si è fermato a livello dilettantistico, ma appunto è arrivato a livelli professionistici. E tra le squadre che vediamo nella sua carriera ci sono Livorno, Cuneo e Foggia. Come ha raccontato in un video pubblicato da Witty TV, Simone sogna di continuare a lavorare nel mondo dello sport e spera che questo sogno si possa realizzare.

Proprio su Simone e Siria c’è una segnalazione che li riguarda e che coinvolge di conseguenza anche il fidanzato di lei, Matteo. Lo youtuber Cristiano Cervigni ha lanciato un pettegolezzo secondo cui una sua cara amica avrebbe visto il tentatore Simone Dell’Agnello in compagnia di una delle fidanzate di Temptation Island. I due pare si trovassero insieme da un meccanico a Tirrenia. La sua amica non ha scattato foto e non ricordava il nome della ragazza, ma lui è arrivato alla conclusione che fosse Siria dato che i due si sono avvicinati molto nel programma. Se così fosse, molto probabilmente la storia di Siria con Matteo è giunta al capolinea.