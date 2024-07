Potrebbe non essere finita qui! Dopo Ludovica e Christian pare sia scoppiata anche una seconda coppia a Temptation Island. Stando ai pettegolezzi infatti una fidanzata sarebbe stata beccata in compagnia di uno dei tentatori.

Temptation Island, scoppia un’altra coppia?

Questa sera andrà in onda una nuova puntata di Temptation Island dove conosceremo come proseguirà il percorso per le coppie di fidanzati e fidanzate, specie dopo l’uscita di Ludovica e Christian che sono usciti separati. Potrebbero non essere gli unici però! Secondo i rumor infatti pare che una fidanzata abbia lasciato il villaggio e si sarebbe avvicinata a un tentatore, con il quale ora avrebbe intrapreso una conoscenza. Ma partiamo per gradi.

A fare luce sulla vicenda ci ha pensato lo youtuber Cristiano Cervigni. Sui social ha infatti lanciato un pettegolezzo, secondo cui una sua cara amica avrebbe visto il tentatore Simone Dell’Agnello in compagnia di una delle fidanzate di Temptation Island. Stando al pettegolezzo i due pare si trovassero insieme da un meccanico a Tirrenia. E non è finita qui.

Il creator ha precisato che solo in un secondo momento ha capito di chi potesse trattarsi, perché la sua amica non ha scattato delle foto e tantomeno ricordava il nome della fidanzata. Per questo Cervigni ha osservato con più attenzione il promo con le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island ed è qui che si è detto convinto potesse trattarsi di Siria Pingo. Se così fosse ciò potrebbe significare che la sua storia con Matteo Vitali si sarebbe conclusa.

Ma ecco le parole del giovane youtuber sui protagonisti di Temptation Island:

“Ho un mega scoop, in questa edizione del programma c’è un tentatore toscano di nome Simone, più precisamente lui è di Tirrenia. Voi sapete che sono toscano e in Toscana ho molti amici. Una mia amica mi ha chiamato per dirmi ‘abbiamo visto dal meccanico Simone, in compagnia di una delle fidanzate di Temptation Island’. Quindi molto probabilmente i due sono usciti insieme ed è molto probabile che una coppia è scoppiata”.

Dopo tutte le indagini del caso, peraltro, sempre Cristiano ha fatto presente che Siria abita a Massa. Si tratta di una città non molto distante da Tirrenia. Dunque potrebbe trattarsi di un’ipotesi possibile. Ma solo la puntata di Temptation Island ci chiarirà quale sarà il futuro di questa coppia. Per ora prendiamo con le pinze le indiscrezioni, di cui a oggi non ha delle prove, e aspettiamo come si svilupperà il tutto.