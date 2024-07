Durante il falò di confronto immediato Christian ha scoperto dei video in cui la fidanzata Ludovica si è chiusa in bagno con il single Andrea e insieme hanno fatto la doccia. La reazione del ragazzo è stata durissima.

Temptation, Ludovica fa la doccia con Andrea

Serata scoppiettante a Temptation Island, dove grandi protagonisti sono stati Christian e la fidanzata Ludovica. Lui ha voluto partecipare a Temptation Island per capire se lei è davvero cambiata dopo averlo tradito in passato. Arrivata nel villaggio la ragazza ha stretto un legame con il single Andrea e tra i due c’è stata anche un’esterna, in cui sono sembrati più vicini.

L’accaduto ha gettato nello sconforto Christian. Durante vari momenti della giornata a Temptation Island ha visto dei filmati che l’hanno spinto a chiedere un falò di confronto. Il ragazzo ha visto altri video, tra cui uno di Ludovica e Andrea fare la doccia insieme. “Non è successo niente, te lo posso assicurare”, ha assicurato lei.

Christian a Temptation Island si è molto arrabbiato e si è duramente sfogato: “Ma vaffa**ulo. Non mi frega niente. Non hai capito che mi hai deluso sotto tutti i punti di vista. Stai scherzando? Tu non ti rendi conto! Ti avevo portato qua per delle conferme e tu che fai? Tu non dovresti dire niente di me. Non mi interessa quello che hai fatto o no. Mi bastava quello che hai detto e visto prima. Tu che ci stavi a fare con me se preferivi altro a me? Per me non provi niente e con te non ci voglio stare. Le conferme sono stare in bagno con una persona, senza telecamere. Lo fai con me che ho bisogno di conferme”.

“Che schifo!” State guardando il falò di confronto tra Christian e Ludovica su Canale 5? #TemptationIsland pic.twitter.com/IjmmIT2vgb — Temptation Island (@TemptationITA) July 4, 2024

Successivamente è stata mostrata una immagine di una finestra con audio però incomprensibile e successivamente loro due che conversavano. Andrea l’ha rassicurata che tra loro non è accaduto nulla di male. Tra l’altro per non farsi capire il single avrebbe aperto dei rubinetti per eludere così i microfoni.

Dopo un bel po’ i due protagonisti di Temptation Island sono usciti dal bagno e mentre lei ha dichiarato con le altre ragazze di non aver fatto niente, tra le lacrime, Christian nel guardare i video si è detto in imbarazzo.