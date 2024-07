Questa sera Christian ha chiesto un falò di confronto anticipato alla fidanzata Ludovica dopo aver visto un’esterna della compagna insieme a un tentatore a Temptation Island.

La richiesta di Christian

Un lungo segmento di Temptation Island è stato dedicato questa sera alla coppia formata da Christian e Ludovica. Quest’ultima si è molto avvicinata a un tentatore e insieme hanno fatto anche un’esterna durante la quale hanno fatto un bagno rilassante e poi dei massaggi.

In un primo momento Christian non ha voluto chiedere alcun falò di confronto anticipato, ma tutto è cambiato durante il falò con gli altri fidanzati. Ha visto altri video di Ludovica e del tentatore e ha fermato la visione a metà: “Ho visto e sentito cose che mi hanno deluso”. Poi ha detto:

“Non voglio andare oltre ma so già che voglio un falò di confronto immediato. Giò volevo farlo qualche giorno fa, ma mi è bastato sentirle dire che non si sente in colpa”.

Per tale ragione ha chiesto il confronto immediato e il conduttore di Temptation Island è andato a informare la fidanzata, che ha reagito con il seguente discorso prima di mettersi a piangere:

“Ha fatto la stessa cosa che farebbe fuori. Non capisco se me lo sta chiedendo per perdonarmi e perché a paura o per lasciarmi. Però potrebbe farlo per non farmi andare oltre, lui mi conosce. Se lo aspetta che non ci vado, lo sa come sono”.

“Se non si presenta io mi considero già single“, ha dichiarato Christian dirigendosi verso il falò. Alla fine Ludovica si è presentata e qui di seguito vi racconteremo il confronto.

Falò di confronto anticipato a Temptation Island

Nella seconda puntata di Temptation Island il pubblico ha assistito al primo falò di confronto anticipato della stagione. Senza che nessuno se lo aspettasse, infatti, Ludovica ha accettato la proposta del fidanzato e hanno avuto un dialogo dopo aver visionato dei video.

Filippo ha notato che Ludovica non hai mai guardato il tablet e le ha chiesto spiegazioni: “Non guardavo perché so come si sta sentendo e ascoltando pure io amplificherei questo dolore”. Tra le scene li abbiamo visti sul letto insieme e poi a ballare, gesti che hanno scatenato la gelosia del fidanzato: “Pensavo non ci fosse un limite alla delusione ma lei li supera tutti. Ti fai mettere le mani addosso da uno sconosciuto“.

Dal video vediamo il tentatore Andrea e Ludovica entrare in bagno insieme dopo aver chiuso la porta. Non si sentono le loro parole precise ma udiamo lo scrocio dell’acqua nella doccia: “Non è successo niente, te lo giuro“.

“Tu mi hai deluso, non devi dirmi più niente. Ti ho amato, non ti rendi conto e non hai rispetto“, ha sbottato Christian. Nonostante si sia pentita subito dopo la doccia Christian le ha intimato di non tornare più da lui con la coda tra le gambe “come fai di solito“.

Ha ribadito di non provare nulla nei suoi confronti e che non la perdonerà mai più. Per tale ragione decide di tornare a casa da solo lasciandosi alle spalle una Ludovica mortificata.