Un mese dopo la fine del percorso a Temptation Island, Ludovica rivela se ha risentito il tentatore Andrea, al quale si era legata all’interno del villaggio.

Ludovica dopo Temptation Island

Protagonisti assoluti della seconda puntata di Temptation Island sono stati senza dubbio Christian e Ludovica. Il viaggio nei sentimenti della coppia è infatti partito a raffica e ben presto le cose sono precipitate. Proprio Ludovica infatti ha fatto alcune rivelazioni sulla sua relazione, sul suo compagno e sui suoi sentimenti, che non sono affatto piaciute a Christian. Quando poi la giovane donna si è avvicinata pericolosamente al tentatore Andrea la situazione è degenerata. Dopo diversi filmati della sua fidanzata in compagnia del single, Christian ha deciso di chiedere un falò di confronto immediato, durante il quale i due hanno scelto di lasciare il programma da soli, mettendo un punto alla loro storia.

Oggi così sui canali ufficiali di WittyTv abbiamo scoperto cosa è accaduto un mese dopo dal falò. Christian e Ludovica hanno confermato la decisione presa a Temptation Island e hanno dunque annunciato la fine definitiva della loro relazione. Entrambi hanno raccontato cosa è accaduto dopo aver lasciato la Sardegna, parlando anche delle loro emozioni. Ludovica come se non bastasse ha anche rivelato se ha risentito il tentatore Andrea e in merito ha affermato:

“La vicinanza con Andrea per me è stata importante, ma per la mia persona. È stato un ragazzo che in quei momenti mi dava cose che magari Christian non riusciva a darmi. Non sono entrata nel programma con l’intento di fidanzarmi o di sostituire Christian. Lo dimostra anche il fatto che io non ho rapporti con Andrea. Ci siamo sentiti un paio di volte perché si è interessato a come io stessi”.

Pare dunque che la storia tra Christian e Ludovica dopo Temptation Island sia giunta al termine. Ai due facciamo però un enorme in bocca al lupo.