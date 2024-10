Valerio e Diandra di Temptation Island hanno affrontato il loro falò di confronto, dal quale escono separati, ma non finisce qui…

Nella puntata di questa sera di Temptation Island si è svolto il falò di confronto anticipato tra Diandra e Valerio, richiesto da quest’ultimo.

Valeria e Diandra escono separati da Temptation Island, ma non finisce qui…

Dopo aver ascoltato nel pinnettu uno sfogo di Diandra, Valerio ha deciso di chiederle il falò di confronto anticipato. Inizialmente la veterinaria non si presenta sulla spiaggia, ma il fidanzato, tramite Filippo, la mette alle strette.

Alla secondo richiesta da parte del conduttore, la ragazza decide di raggiungere Valerio e confrontarsi con lui. L’uomo le esterna subito le motivazioni che l’hanno portato a chiamarla e insieme iniziano proprio a guardare il video mostrato al fidanzato nel pinnettu.

Valerio puntualizza il proprio dispiacere nei confronti della convinzione di Diandra che chi ha fatto di meno dovrebbe seguire la persona che ha fatto di più. Come sappiamo, il fidanzato è un dipendente statale, mentre la donna è un’imprenditrice e lavora come veterinaria.

Tutto ciò che Diandra ha costruito, si trova a Roma e non se la sente di accontentare il fidanzato, lasciare tutto per trasferirsi con lui a Brindisi, per stare vicino alla sua famiglia.

Dal falò emerge una visione della vita decisamente opposta. Diandra si considera più lungimirante, è ambiziosa, ha dei progetti e lavora per realizzarli. Valerio, invece, preferisce più vivere alla giornata e vorrebbe godersi del tempo libero con lei, vorrebbe più attenzioni da lei, che invece è fortemente assorbita dal lavoro.

Entrambi manifestano di essersi sentiti soli in diverse occasioni negli ultimi anni, pur stando insieme. Tutti e i due non hanno sentito di poter contare sull’altro. Alla fine, Diandra e Valerio non riescono a raggiungere un punto di incontro.

Filippo fa ad entrambi la domanda di rito e i fidanzati lasciano il falò separati, ponendo fine alla loro storia d’amore durata ben sette anni. In realtà, però, pare che non sia finito tutto qui. Bisciglia anticipa, infatti, che vedremo dell’altro sulla coppia…