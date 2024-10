Il giorno dopo il falò di confronto con Diandra a Temptation Island, Valerio ha chiesto di poter rivedere la fidanzata per leggerle una lettera.

Valerio di Temptation Island ha chiesto di rivedere Diandra

E come preannunciato da Filippo la scorsa puntata, tra Valerio e Diandra non era finita al loro falò di confronto. I due avevano deciso di lasciare il programma ciasuno per conto proprio. Sembrava infatti che non fossero riusciti a trovare un punto di incontro.

Dopo quella serata, però, Valerio si è ritrovato a non riuscire a dormire e a riflettere sul proprio percorso nel programma e su come per l’ennesima volta non era riuscito a consolare la fidanzata nel momento in cui era scoppiata a piangere davanti a lui.

Alla fine ha pensato di scriverle una lettera e di chiedere poi al programma di poterla rivedere il giorno dopo per leggerle quelle parole. Ovviamente Temptation Island gliel’ha concesso.

Diandra ha accettato di rivederlo e l’atteggiamento di entrambi è stato sin da subito visibilmente più aperto rispetto al falò di confronto. Valerio si è subito scusato con lei per il suo atteggiamento e poi, per paura di farsi tradire dall’emozione, ha voluto leggere subito quanto scritto.

Nella lettera ha riconosciuto di aver sbagliato sia nel corso dei giorni al villaggio che al falò, esprimendo la volontà di tornare indietro nel tempo a quando tra loro andava tutto bene.

Dopo aver sottolineato tutta una serie di atteggiamenti sbagliati avuti nei confronti della fidanzata, Valerio le ha chiesto di tornare a prendersi cura del suo cuore.

In conclusione, ha chiesto semplicemente a Diandra di riuscire a ritagliarsi del tempo per stare insieme e continuare a coltivare il loro amore, pur capendo quanto per lei sia importante il suo lavoro.

A quel punto Diandra, commossa, non ha potuto che condividere l’intenzione del fidanzato di ricongiungersi e ritornare alle loro vite insieme. L’imprenditrice, in particolare, si è ripromessa di far sentire Valerio sempre a casa anche a Roma.