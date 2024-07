“Qualcosa non torna”, con questa frecciatina l’ex del tentatore Simone commenta la conoscenza tra lui e Vittoria dopo Temptation Island e le parole del ragazzo nel video “un mese dopo”.

Concluso il percorso a Temptation Island, Vittoria Bricanello ha lasciato il suo fidanzato Alex Petri e ha intrapreso una conoscenza con il tentatore Simone Dell’Agnello. Tra i due nel villaggio è scattata la passione e prima del falò di confronto, c’è stato un bacio. La conoscenza prosegue ancora oggi e a raccontarlo sono stati proprio loro un mese dopo la fine delle registrazioni. Ma a spuntare in questi giorni è l’ex del single.

La ragazza già nei giorni scorsi ha pubblicato delle chat sui social, in cui raccontava come la rottura sia arrivata poco prima dell’ingresso di Simone a Temptation Island. E, nonostante ciò, i due hanno continuato a sentirsi e lui pare abbia provato a tornare insieme, ma con scarsi risultati.

Oggi nel video del “mese dopo” il tentatore di Temptation Island, Simone ha dichiarato quanto sia stato sorprendente per lui ritrovarsi con Vittoria. Poi il riferimento al passato:

“Io ero andato nel programma per un percorso mio dopo un anno difficile e una storia lunga 8 anni. Mi ero lasciato da un anno, quindi zero aspettative”. Successivamente ha raccontato la chimica che si è creata via via con la ragazza e quanto stia bene con lei.

Dall’altra parte però pare sia arrivata già la reazione da parte dell’ex fidanzata di Simone. Il vecchio amore del tentatore di Temptation Island si sarebbe lasciata andare a una frase sibillina sul suo profilo Instagram. Una dichiarazione che, secondo il web, sarebbe riferita proprio al single del reality show: “C’è qualcosa che non quadra”.

La storia Instagram dell’ex di Simone di Temptation Island

Una frase questa che ha dato da pensare agli utenti e ora si attende che possa emergere dell’altro ancora. Deciderà di intervenire ancora la ragazza e, nel caso, quale sarà la reazione del tentatore di Temptation Island?