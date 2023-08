A Temptation Island Winter potrebbero arrivare alcune coppie vip: l’indiscrezione

NEWS

Debora Parigi | 3 Agosto 2023

Indiscrezioni sulle coppie di Temptation Island Winter

Si è conclusa da pochi giorni l’edizione 2023 di Temptation Island che ha avuto un grandissimo successo. Orfani per un anno, gli spettatori hanno premiato il programma con ascolti altissimi, grandi discussioni social e ovviamente i complimenti e l’amore verso il conduttore: Filippo Bisciglia. Ma, come in molti sanno, adesso si attende la versione invernale del reality: Temptation Island Winter.

Come è stato annunciato alla presentazione dei palinsesti Mediaset, il famoso programma curato dallo staff di Maria De Filippi avrà la sua versione invernale. C’è ancora da capire bene come si svolgerà, cioè se magari le riprese saranno in montagna ad esempio. Comunque pare che andrà in onda a gennaio 2024, dopo le vacanze di Natale per intendersi. E presto la redazione si metterà a lavoro. Un rumor di alcuni settimane fa parlava della presenza di Lorella Cuccarini come conduttrice di questo format invernale, ma si tratta solo di indiscrezioni al momento.

Un’altra notizia fresca fresca riguarda i casting che, come riporta Amedeo Venza sul suo profilo Instagram, verranno aperti tra alcune settimane. Quindi se avete intenzione di partecipare tenetevi pronti. Ma non solo, voci di corridoio dicono che ci dovrebbero essere anche nomi noti. Venza scrive infatti: “Temptation Island è appena terminato, ma la grande macchina di questo programma non si ferma e tra qualche settimana ripartono i casting dell’edizione invernale! Si vocifera che dovrebbero essere anche nomi famigliari al pubblico di Canale 5!”.

Da queste parole sembra che tra le coppie di Temptation Island Winter ci saranno anche dei vip. A questo punto, saranno coppie famosissime (com’è stato per la Marini ad esempio) oppure coppie note a un pubblico più ristretto, quindi ad esempio uscite da Uomini e donne? E pensiamo che possa anche essere possibile la presenza tra tentatori e tentatrici di persone già note alla TV e in particolare a Mediaset. Attendiamo notizie più certe, ma la curiosità è già tanta.