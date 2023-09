Spettacolo

Nicolò Figini | 21 Settembre 2023

Ballando con le stelle

Teo Mammucari a Ballando con le stelle

In queste ultime settimane, piano piano, stanno venendo annunciati i vari concorrenti di Ballando con le stelle 2023. Nella giornata di ieri, per esempio, è stato confermato che Sara Croce, ex Bonas di Avanti un altro, farà il suo ingresso nel cast. Tra gli altri, poi, possiamo ricordare Paola Perego, Simona Ventura con il compagno Giovanni Terzi e anche Antonio Caprarica. Quest’ultimo ha affermato:

“Buongiorno cari amici. Di solito mi vedete in giacca e cravatta. Ma sono sempre io, Antonio Caprarica, immerso nelle fresche acque dove ho passato l’estate a nuotare per allenarmi. Rinforzare la muscolatura in vista della grande sfida autunnale per la Corona.

Non quella d’Inghilterra di cui vi racconto da anni, ma un’altra ugualmente scintillante tentatrice. Quella di miglior ballerino, di campione di Ballando con le stelle. Quest’anno in gara ci sarà anche io. Come vedete ce la sto mettendo tutta, ma conto moltissimo sul vostro aiuto e sostegno. Arrivederci a presto”.

Stamattina, invece, è arrivata la notizia che anche Teo Mammucari sarà uno dei concorrenti ufficiali di Ballando con le stelle 2023. L’annuncio arriva direttamente dalla pagina Twitter della trasmissione. Qui lo vediamo mentre sfreccia sulla strada mostrando il suo equilibrio e il suo portamento.

📣 Teo Mammuccari e il ballo? Tutta una questione di equilibrio, postura e testa alta, e lui ci sta lavorando, eccome se lo sta facendo! Guardate un po'🤭#BallandoConLeStelle @milly_carlucci pic.twitter.com/GCaECaOWTE — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) September 21, 2023

Siete contenti di vederlo nel programma di Milly Carlucci? Fatecelo sapere con un commento. Teo Mammucari si cimenta in una nuova sfida dopo aver lasciato il suo posto in Mediaset a Le Iene e a Tu Si Que Vales. Non possiamo che fargli un grosso in bocca al lupo. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.