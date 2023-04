NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Aprile 2023

Ecco Chiara Ferragni in versione uomo

Chi segue Chiara Ferragni sa bene che l’imprenditrice digitale ama condividere con i follower i momenti più belli della sua vita privata e non solo. L’influencer tuttavia sa anche non prendersi troppo sul serio e la sua autoironia è di certo un segno che la contraddistingue. Solo nelle ultime ore così la Ferragni ha condiviso sui social un simpatico video, creato tramite l’uso di un filtro TikTok, in cui ci mostra come sarebbe se fosse un uomo! La clip naturalmente in breve ha fatto il giro del web, e ha fatto divertire gli utenti sui social. Ma non è finita qui. Non è mancato un commento anche da parte di Chiara stessa, che ha così dichiarato:

“Meglio essere nata donna”.

In questi giorni intanto è arrivata una grande sorpresa per tutti i fan di Chiara Ferragni e Fedez. La coppia infatti ha annunciato l’arrivo della seconda stagione di The Ferragnez La Serie, che verrà pubblicata su Prime Video il prossimo 18 maggio. Ma non solo. Dopo la fine dell’estate infatti sempre sulla piattaforma streaming verrà rilasciata una puntata speciale dello show, incentrata interamente all’esperienza della Ferragni al Festival di Sanremo.

Mentre attendiamo di capire come ci stupiranno stavolta Chiara e Fedez, nelle ultime ore a rivelare i segreti dei Ferragnez è stato Luca Vezil, ex fidanzato di Valentina Ferragni. Nel corso di un’intervista infatti l’influencer ha affermato: “Vengo da una scuola molto rodata, quella della famiglia Ferragni. Forse più che una scuola è un’accademia, per certi versi anche piuttosto militaresca: sanno bene dove spingersi e dove invece non è il caso. Sui social c’è la tendenza ad appropriarsi degli argomenti di cui tutti parlano, ecco io ho capito che non si fa. Parlo solo di quello in cui credo. […] Il talento è raccontarsi in modo onesto, poi certamente il fatto di essere stato a lungo nella famiglia più mediatica d’Italia ha avuto un peso, non ha senso negare. Solo durante il matrimonio di Chiara e Fedez hanno iniziato a seguirmi 300mila persone in più”.