Teresa Mannino incalza Amadeus: “Te l’hanno fatta pagare la multa?”, il conduttore tira in ballo la Ferragni

Andrea Sanna | 9 Febbraio 2024

Con una battuta Teresa Mannino incalza Amadeus sulla “multa” per pubblicità occulta. Lui cita Chiara Ferragni

Ieri durante la conferenza stampa Teresa Mannino ha fatto una battuta ad Amadeus sul caso della multa per la “pubblicità occulta” durante la scorsa edizione. La risposta del conduttore artistico e conduttore coinvolge anche Chiara Ferragni.

La battuta di Teresa Mannino

La conferenza stampa di ieri dal Teatro Ariston è stata davvero molto divertente grazie anche alla presenza di Teresa Mannino. L’attrice comica ci ha regalato diversi sketch e non ha risparmiato battutine al padrone di casa Amadeus. Una su tutte, quella legata alla pubblicità occulta ad Instagram nel corso della scorsa edizione. Nel botta e risposta tra lei e il direttore artistico e conduttore del Festival, la questione p tornata a galla.

A un certo punto Teresa Mannino ha incalzato il conduttore con una domanda pungente delle sue: “Qui si può dire social o ti fanno la multa? Te l’hanno fatta di 180 mila euro?”. La frase ha inevitabilmente generato qualche risatina, compresa quella di Amadeus. Il presentatore ha quindi risposto: “Sì, la devo dividere però. Ma farò a metà con Chiara (Ferragni ndr)”.

Il siparietto, che potete vedere in questo video qui sotto, ha generato le risate dei presenti in sala stampa. E, nonostante l’episodio, anche lo stesso Amadeus non è rimasto indifferente alla battuta fatta da Teresa Mannino. Ecco qui il filmato del momento…

#TeresaMannino #ChiaraFerragni ♬ suono originale – la.repubblica @la.repubblica "Se mi hanno fatto la multa per i social? Sì, ma la devo dividere con Chiara Ferragni". Botta e risposta tra Teresa Mannino, ospite della terza sera del Festival di Sanremo, e Amadeus durante la consueta conferenza stampa. Oggetto dello scambio di battute la conferma da parte del Tar della multa alla Rai per pubblicità occulta a Instagram fatta da Amadeus e Chiara Ferragni dell'edizione del 2023. #Sanremo2024

Il tutto fa riferimento allo scorso anno, quando Chiara Ferragni è stata co-conduttrice durante la serata di apertura e di chiusura del Festival di Sanremo 2023 accanto ad Amadeus. L’influencer in quell’occasione ha menzionato diverse volte Instagram, citando il social network e mostrandolo in diretta TV più volte. I più attenti ricorderanno anche l’apertura del profilo del conduttore proprio durante la serata.

Secondo l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni questa è stata giudicata come pubblicità occulta a Meta e, per tale ragione, ha sanzionato la Rai con una multa ingente.