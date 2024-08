Gaffe durante il TG2 post Olimpiadi nel servizio in cui si parlava della medaglia d’oro vinta dalla pallavolo femminile. Durante le dichiarazioni delle Azzurre nel servizio del telegiornale in sovraimpressione sono apparsi i nomi sbagliati delle giocatrici.

La gaffe del TG2 durante il servizio sulle Azzurre vincenti alle Olimpiadi nel volley

Ieri all’ora di pranzo si è svolta la Finale della pallavolo femminile alle Olimpiadi 2024: Stati Uniti vs Italia. E a vincere sono state proprio le Azzurre. La medaglia d’oro di queste giocatrici sensazionali è entrata nella storia perché è stata la prima alle Olimpiadi. Tra l’altro l’Italia femminile del volley aveva già raggiunto un grande traguardo nell’aggiudicarsi la Finale. In pratica la pallavolo femminile italiana non aveva mai vinto una medaglia ai Giochi Olimpici.

Grande gioia quindi, con milioni di italiani incollati di fronte alla TV nonostante si sia in piena estate e quindi nel periodo delle vacanze. Questo era un appuntamento troppo importante per perderlo. Dopo questa vittoria, quindi, i TG nazionali si sono occupati e hanno dato la notizia con anche le dichiarazioni a caldo delle giocatrici.

Forse qualcuno ha notato che nell’edizione serale del TG2 di ieri sera, domenica 11 agosto, nel servizio proprio dedicato alle Azzurre per la vittoria delle Olimpiadi 2024 ci sono stati alcuni errori. Nelle parti del servizio in cui alcune giocatrici hanno rilasciato delle dichiarazioni sono apparsi in sovraimpressione i loro nomi, ma erano tutti sbagliati.

E così Alessia Orro diventa Paola Enogu (tra l’altro sbagliato anche il cognome stesso perché è Egonu). La Egonu diventa Myriam Sylla e Monica De Gennaro diventa la prima apparsa Alessia Orro. Grande confusione per chi ha messo i nomi in sovraimpressione al TG2. Magari questa persona si è fatta prendere dall’emozione per la bellissima vittoria.