La modella racconta il percorso di recupero dopo l’intervento al malleolo peroneale e condivide la sua determinazione con i fan

Thais Wiggers e il piede “bionico”

Thais Wiggers, modella e mamma, ha deciso di condividere con i fan i dettagli del suo percorso di recupero dopo l’intervento chirurgico subito all’inizio del 2026 per una frattura al malleolo peroneale. Con una storia su Instagram, Thais rassicura tutti: “Per chi mi ha chiesto come sto… non mollo”, scrive la 40enne, dimostrando la sua forza e determinazione.

L’operazione e il ritorno alla vita quotidiana

“Ho iniziato l’anno con il piede destro ‘bionico’”, aveva raccontato sui social l’3 gennaio. La modella ha spiegato che i medici le hanno impiantato una placca di titanio e delle viti per stabilizzare la frattura. L’intervento è andato perfettamente e tra circa 20 giorni potrà camminare con un tutore elegante, paragonandolo a uno “stivale di Louboutin”.

Resilienza e spirito indipendente

Nonostante la sfida fisica, Thais Wiggers mantiene la sua routine attiva e positiva. Anche a letto, ha iniziato a fare esercizi per addominali e utilizza le stampelle come un’opportunità per rinforzare le spalle. “Come ogni donna indipendente, non vedo l’ora di tornare alla mia vita normale ma frenetica”, racconta, annunciando che riprenderà il corso da sommelier prima ancora di camminare normalmente.

Il sorriso non si spegne nemmeno con la caviglia rotta

La frattura risale a dicembre 2025, durante una vacanza sulle Dolomiti, quando Thais aveva scritto sui social: “Neanche con la caviglia rotta perdo il sorriso! Fortunata di avere accanto le persone che amo”. Anche in momenti di difficoltà, la modella mostra la sua forza, trasformando il recupero in una sfida positiva e ispirante per i fan.

Gli amori di Thais

L’ex velina Thais Wiggers ha avuto una relazione con Teo Mammucari dal 2006 al 2009, dalla quale è nata sua figlia Julia nel 2008. Dopo la fine della storia, i rapporti tra i due sono stati altalenanti e non sempre distesi. Dal 2010 al 2018, la showgirl brasiliana è stata legata a Paul Baccaglini, scomparso tragicamente a settembre di quest’anno. Da due anni ha un compagno, molto più grande di lei, e confessa che all’inizio la differenza d’età le aveva dato qualche preoccupazione. Con il tempo, però, sono emersi molti più punti in comune che ostacoli. Oggi, con il suo nuovo amore, sorride felice: “Stiamo bene, siamo felicissimi”.