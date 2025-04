Antonino Spinalbese ha promesso che, qualora dovesse vincere il milione in palio a The Couple, porterà fuori a cena la conduttrice Ilary Blasi.

Antonino Spinalbese vuole offrire una cena a Ilary Blasi finito The Couple

Nella puntata di questa sera di The Couple, Antonino Spinalbese si è reso protagonista di un simpatico siparietto, in cui ha coinvolto anche la conduttrice Ilary Blasi.

In una clip che riassumeva alcuni complimenti che i concorrenti avevano rivolto a qualche loro compagno di avventura durante la settimana, l’ex gieffino, dopo essersi speso nei confronti soprattutto di Brigitta Boccoli, ha rivolta la propria attenzione, seppur in tono scherzoso, alla padrona di casa.

Mentre discuteva con alcuni coinquilini, Antonino ha detto con un sorriso: “Male che vada si va a cena con Ilary la sera che si finisce“, per commentare poi in confessionale che il montepremi gli sarebbe servito anche per quello: “Il milioncino serve, non bisogna fare brutte figure“.

Durante il collegamento in diretta, Ilary non si è lasciata sfuggire l’occasione per intervenire, lanciando una battuta delle sue: “Noi dobbiamo andà a cena? Hai detto che se vinci mi offri una cena. Hai detto ‘Se vinco un milione le offro una cena’. Ammazza che taccagno. Spero almeno a base de pesce, manco ‘na pizza.“

L’ironia della padrona di casa ha reso il momento particolarmente esilarante per il pubblico a casa. Antonino Spinalbese ha riso divertito alle battute di Ilary Blasi, aggiungendo che gli altri 500 mila euro per la cena li avrebbe messi il compagno di viaggio, Andrea Tabanelli.

Ancora una volta il concorrente, tra simpatia e galanteria, è riuscito a catalizzare l’attenzione. E ora non resta che vedere se il “milioncino” arriverà davvero… e soprattutto se la cena ci sarà.