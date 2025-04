Ex calciatore e oggi dj, facciamo la conoscenza di Andrea Tabanelli di The Couple. Ecco chi è lo sportivo, qual è la sua età, la vita privata e la sua fidanzata. Ma ancora tutto sulla sua carriera, fino a dove poterlo seguire su Instagram e social.

Andrea Tabanelli età, altezza e biografia

A molti tifosi di calcio non è così sconosciuto, ma altri si chiedono certamente chi è Andrea Tabanelli di The Couple. Ebbene, siamo qui pronti a darvi tutte le informazioni utili.

Quanti anni ha Andrea Tabanelli e quanto è alto? Dov’è nato e che lavoro fa? L’ex calciatore, oggi dj, è nato a Ravenna il 2 febbraio 1990 sotto il segno zodiacale dell’Acquario. La sua età oggi è di 35 anni. Per quanto riguarda l’altezza sappiamo che Tabanelli è alto 1 metro e 92 centimetri.

Cresciuto nel Cesena, dopo l’esordio a Bellaria Igea Marina, Andrea ha giocato in tanti club, anche in Serie A come vedremo in seguito. Oggi però è un deejay.

Vita privata

Della biografia ne abbiamo parlato, ora è tempo di scoprire qualcosa di più sulla vita privata. Andrea Tabanelli ha una fidanzata o è single?

L’ex giocatore è felicemente fidanzato. Almeno da quello che vediamo sui social è legato a una ragazza di nome Beatrice. Una delle loro foto più recenti risale a febbraio 2025.

Non abbiamo molte altre informazioni su di lui al momento.

Dove seguire Andrea Tabanelli: Instagram e social

Sui social network è presente Andrea Tabanelli di The Couple? Sì, l’ex calciatore è presente su Instagram con un profilo abbastanza seguito.

Il deejay qui condivide tantissimi contenuti e sembra essere particolarmente attivo tra scatti di shooting, selfie, foto in compagnia della fidanzata Beatrice o con amici.

Scorrendo tra le immagini vediamo anche tanti ricordi del suo passato da calciatore.

Carriera

E a proposito di questo vediamo qualche cenno in più sulla carriera di Andrea Tabanelli. Prima di essere un dj, infatti, il bel ragazzo di Ravenna è un ex giocatore.

Possiamo dire che la carriera di Andrea è iniziata nel Cesena tra il 2010 e il 2011, ma l’anno successivo ha giocato le prime due stagioni da professionista in prestito a Bellaria Igea Marina e Giacomense in seguito nella seconda divisione di Lega Pro.

Poi è stato inserito nella rosa del Cesena, dove ha contribuito a 29 partite di Serie B nel 2012-2013, annata dove ha disputato anche 2 presenze in Coppa Italia. Anche nella stagione successiva è stato confermato, fino a che nel gennaio 2014 è stato prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari.

Massimo Cellino, in quel periodo Presidente dei rossoblù avrebbe voluto portare Andrea Tabanelli nella società inglese Leeds United da lui acquistata. Ma la federcalcio inglese ha respinto il tesseramento perché giunto in ritardo. Così il ragazzo è stato integrato nella rosa del Cagliari. Il 12 aprile 2014 ha debuttato nella massima Serie durante il match Sassuolo-Cagliari, terminato 1-1.

Al termine della stagione Andrea Tabanelli ha fatto poi ritorno al Cesena, dove ha giocato la gara del terzo turno di Coppa Italia contro la Casertana. Per alcuni mesi è stato costretto allo stop a causa di un infortunio. Poi il ritorno durante lo scontro in casa con il Genoa.

Terminata la parentesi al Cesena, Tabanelli ha fatto un’esperienza in prestito a Pisa, in Lega Pro. Qui ha senato una rete importante contro il Pontedera e a fine stagione ha festeggiato la promozione in B con i pisani. A luglio 2016 ha rinnovato la sua cessione in prestito al Pisa, in Serie B, dove ha giocato sei partite e un goal.

A seguito della retroscessione, è andato a giocare in prestito al Padova, sempre in Serie C. Poi l’acquisto a titolo definitivo da parte del Lecce nel 2018, dove ha contribuito alla promozione dei salentini in Serie A.

Nel giugno 2019 ha rinnovato il proprio contratto con il Lecce per un anno e opzione per un successivo. Il 15 gennaio 2020 ha ottenuto 13 presenze con il salentini e poi è passato al Frosinone, in Serie B.

Nel 2021 il trasferimento al Pescara con la formula di prestito fino a fine stagione. Ha totalizzato 5 presenze, ma la sua squadra è retrocessa in Serie C.

A seguito di una stagione senza presenze al Frosinone e lo svincolo nel 2022, Tabanelli ha trovato poi l’accordo con il Ravenna, in Serie D.

Andrea Tabanelli a The Couple

Primo reality game per Andrea Tabanelli, scelto nel 2025 per ricoprire il ruolo di compagno di squadra di Antonino Spinalbese.

Come preannunciato da Davide Maggio, i due gareggeranno insieme nel programma condotto da Ilary Blasi.

Se sappiamo chi è la conduttrice di The Couple è bene sapere anche chi sono gli opinionisti. A vestire questo ruolo, Francesca Barra e Luca Tommassini.

I concorrenti di The Couple

Grande curiosità c’è anche per i partecipanti. Chi sono tutti i concorrenti di The Couple? Eccoli qui in elenco e come sono divisi in coppie:

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli; Brigitta e Benedicta Boccoli; Danilo e Fabrizio Mileto; Elena Barolo e Thais Wiggers; Irma e Lucia Testa; Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco; Laura Maddaloni e Giorgia Villa; Manila Nazzaro e Stefano Oradei.

Il percorso di Andrea Tabanelli a The Couple

A The Couple Andrea Tabanelli è stato inserito per gareggiare insieme ad Antonino Spinalbese. In queste righe vedremo come si evolverà il loro percorso.

