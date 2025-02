Tra poche settimane su Canale 5 partirà la prima edizione di The Couple. Tra i concorrenti del reality show, che sarà condotto da Ilary Blasi, pare ci siano anche due celebri ex Vipponi: Alex Belli e Soleil Sorge.

Alex Belli e Soleil Sorge a The Couple?

Su Canale 5 sta per arrivare un nuovissimo reality show, The Couple, che sarà una sorta di spin-off del Grande Fratello. Alla conduzione della trasmissione, che dovrebbe iniziare il prossimo 7 aprile, ci sarà Ilary Blasi. Nuova sfida dunque per la presentatrice, che a breve tornerà sul piccolo schermo dopo aver preso in mano le redini di Battiti Live lo scorso anno.

A prendere parte alla trasmissione saranno parenti, amici, colleghi e storici antagonisti, che giocheranno rigorosamente in coppia e che saranno costretti a vivere insieme, proprio come accade al GF. Ma non solo. Stando a quanto è emerso, i protagonisti di questo reality show vivranno proprio nella casa che a oggi ospita i gieffini, tuttavia verranno apportate piccole modifiche all’arredamento. Lo studio che verrà utilizzato sarà invece differente e verrà svelato nelle prossime settimane.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore TvBlog ha rivelato i nomi dei primi presunti concorrenti di The Couple. Stando a quanto riporta il noto portale, tra i protagonisti del programma condotto da Ilary Blasi potrebbero esserci due celebri ex Vipponi. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Alex Belli e di Soleil Sorge. Ma non solo. Oltre all’attore e all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a prendere parte al reality dovrebbe esserci anche Samantha De Grenet.

6 le puntate attualmente previste, che andranno in onda ogni lunedì su Canale 5. Attualmente però il cast non è ancora chiuso e nelle settimane a venire arriveranno news certe sui concorrenti della trasmissione.