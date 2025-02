Ritorno alla conduzione di un reality per Ilary Blasi che è stata annunciato per un nuovo programma con protagoniste le coppie

Oltre che a Battiti Live, vedremo nuovamente Ilary Blasi al timone di un nuovissimo programma Mediaset che partità presto su Canale 5. Il titolo è “The Couple” e sarà un reality game con protagoniste vere coppie, che siano di amore, parenti, amici e anche storici antagonisti. Costretti a convivenza forzata e imprevisti, solo una di loro vincerà il motepremi finale. Ecco tutti i dettagli.

Un nuovo reality game Mediaset con Ilary Blasi alla conduzione

A grande sorpresa arriva un comunicato Mediaset che ci dice che vedremo molto presto Ilary Blasi di nuovo alla conduzione di un programma in prima serata su Canale 5. Si tratti di un reality game in cui saranno protagonosti delle coppie di vario tipo che dovranno convivere e superare prove fino alla vittoria del montepremi finale per solo una di loro. Tutti i dettagli sono nel comunicato:

“Prossimamente al via su Canale 5 The Couple, un nuovo reality game. Il format, un appassionante mix tra competizione, relazioni, emozioni e colpi di scena, sarà condotto da Ilary Blasi. Protagonisti di The Couple saranno personaggi noti e persone comuni. Varie coppie, ma anche parenti, amici, colleghi e storici antagonisti. Tutti rigorosamente in coppia, costretti a una convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un importante montepremi da vincere e da difendere”.

Sempre nel comunicato leggiamo qualche informazioni in più. E si scopre che il pubblico avrà un ruolo fondamentale: “La tenuta dei concorrenti e delle coppie verrà messa a dura prova psicologica e fisica. Una sfida per difendersi dagli avversari, ma anche sa se stessi. Soltanto una coppia si aggiudicherà l’intero montepremi eliminando tutti gli avversari. Ma con un insindacabile giudizio: solo il pubblico decreterà i vincitori di The Couple”.

Quindi un grande ritorno per Ilary Blasi nel mondo dei reality dopo il successo che a avuto con la conduzione dell’Isola dei famosi. La showgirl di recente è stata inoltre confermata come presentatrice del programma musicale estivo Battiti Live.