Nuova settimana e nuove anticipazioni di The Family! Scopriamo quelle che sono tutte le anticipazioni del 12 agosto: gli episodi e dove vederlo nel dettaglio.

Anticipazioni The Family 12 agosto

Quali sono le anticipazioni di The Family per la puntata del 12 agosto? Ecco cosa sappiamo:

Hulya continua la sua battaglia personale e tenta di escludere Yagmur dalla vita familiare. Come? La esclude dal barbecue organizzato il villa. Il resto della famiglia però si ribella e chiede ci sia anche lei al tavolo.

Aslan e Devin trascorrono la serata con amici. Lui porta con sé una pistola e qualcuno pare tenerli d’occhio.

Dall’altra parte intanto Hulya cerca di convincere Ekrem che Yagmur non sia la donna fatta per lui e sembra riuscire nel suo intento, tanto che i due si lasciano. Ma riuscirà a portare a casa il suo piano?

Quando va in onda

Cambio di palinsesto in queste due prossime settimane. Quindi quando va in onda The Family?

La serie turca dal 12 al 23 agosto cambia collocazione pomeridiana con un nuovo orario, fissato alle 14:10 su Canale 5, al posto di Endless Love. Quest’ultima andrà in pausa farà il suo ritorno in TV il 26 agosto. E qui scopriremo come proseguirà la tormentata relazione di Nihan e Kemal e come finisce Endless Love.

The Family: quante puntata sono su Canale 5?

Se volete sapere invece quante puntate sono in totale di The Family, possiamo dirvi che abbiamo due stagioni da 13 e 17 puntate ciascuna in Turchia. Ma in Italia? Nel nostro Paese il serial dovrebbe essere diviso invece in 39 episodi per la prima stagione e 51 per la seconda.

Dove vedere le puntate in TV e streaming

Terminiamo infine con un’altra domanda molto gettonata: dove si può vedere The Family in TV e streaming? La serie televisiva possiamo vederla sia su Canale 5 che in streaming su Mediaset Infinity.

Per vederla potete scegliere se usare il sito o l’app della piattaforma. In ogni caso avete l’opzione di vedere l’episodio in contemporanea con Canale 5, oppure recuperare la puntata o l’intera serie in seguito con più calma.