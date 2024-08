Tutto sulle anticipazioni di The Family per il 9 agosto: gli episodi, la trama e dove vederlo in TV e in streaming

Per l’ultimo appuntamento della settimana vediamo quali sono le anticipazioni di The Family del 9 agosto. Tutte le news sulla trama, gli episodi e dove vederlo in TV e streaming.

Anticipazioni The Family 9 agosto

Vediamo quindi subito le anticipazioni di The Family e cosa è previsto nell’episodio di venerdì 9 agosto:

Cihan agisce alle spalle di Hulya e a sorpresa si allea con Aslan. I due insieme uccidono Serhat e pensano a un piano per non far sapere a Ilyas Koruzade che suo figlio è morto.

Ma a Hulya non sfugge niente e quando scopre che Serhat è stato ucciso, teme quale potrebbe essere la reazione di Ilyas. Prende l’iniziativa insieme a Ibrahim e lo fa alle spalle di Aslan.

Intanto Tolga chiede dei soldi a Leyla per pagare in segreto la sua amante.

Quali saranno le prossime mosse dei protagonisti? Continuate a seguirci per non perdervi le anticipazioni di The Family.

Quando va in onda

Vi ricordate quando va in onda The Family?

La serie televisiva è trasmessa tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Canale 5 a partire dalle ore 14:45, al termine di Endless Love (QUI LE ANTICIPAZIONI).

The Family: quante puntata sono su Canale 5?

In Italia e su Canale 5 quante puntate sono in totale di The Family? Esattamente come in Turchia la serie vanta due stagioni. A differenza di essa, però, che ha 13 e 17 puntate, in Italia avremo 39 episodi per la prima stagione e 51 per la seconda.

Dove vedere le puntate in TV e streaming

Vediamo infine dove si può vedere The Family in TV e streaming? Il serial viene trasmesso non solo su Canale 5, ma anche in streaming su Mediaset Infinity.

E potete scegliere se utilizzare il sito o l’app, ovviamente a seconda delle vostre esigenze.

All’interno della piattaforma potete seguire l’episodio in diretta, oppure recuperare la puntata quando si ha modo così come tutta l’intera serie.