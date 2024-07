Dopo aver danzato al fianco delle più grandi pop star mondiali, da Taylor Swift a Jennifer Lopez, Giuseppe Giofrè entra anche nel corpo di ballo di Kyle Minogue.

Giuseppe Giofrè al fianco di Kylie Minogue

Uno degli ex allievi più amati e seguiti di Amici di Maria De Filippi è senza dubbio Giuseppe Giofrè. Con il passare del tempo il ballerino ha avuto modo di girare il mondo e di fare una splendida carriera e ancora oggi è nel cuore del grande pubblico. Come in molti di certo sanno, in questi anni Giuseppe ha avuto modo di esibirsi con alcune delle più grandi pop star internazionali, da Britney Spears, a Jennifer Lopez e Taylor Swift. Grande successo dunque per Giofrè, che di certo può ritenersi più che soddisfatto dei suoi traguardi. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha riportato l’ex allievo del talent show di Canale 5 al centro dell’attenzione.

Come in molti senza dubbio sapranno, in questi giorni Kyle Minogue ha tenuto un concerto esclusivo in uno dei posti più suggestivi di Londra: Hyde Park. Nel corso dello show la celebre artista ha presentato non solo i suoi più grandi successi ma anche i brani del suo recente album Tension. A migliaia sono i fan giunti per questo spettacolo, che senza dubbio ha regalato grandi emozioni a tutto il pubblico. Ai più attenti però non è sfuggito un dettaglio.

Come hanno notato in molti, a far parte del corpo di ballo di Kylie Minogue è stato infatti anche Giuseppe Giofrè, che ha così ballato al fianco della cantante. Naturalmente i video della serata hanno fatto in breve il giro del web e i più hanno sottolineato l’immenso talento dell’ex allievo di Amici.

.@kylieminogue and the crowd singing “In Your Eyes” last night at BST Hyde Park! (koncertowy_boy YT) pic.twitter.com/0id4CYTIaX — Kylie Central (@MinogueCentral) July 14, 2024

Ancora una volta dunque Giofrè viene scelto dalle più grandi pop star dei nostri giorni e a lui facciamo un enorme in bocca al lupo.