Ecco le anticipazioni del 17 luglio di The Family con la trama, gli episodi e dove vederlo in TV e streaming

Nelle prossime righe ecco le anticipazioni del 17 luglio di The Family, la serie turca in onda su Canale 5.

Anticipazioni The Family 17 luglio

Su Canale 5 a luglio ha preso il via una nuova serie televisiva, di origine turca. Si chiama The Family e ha già entusiasmato i telespettatori, riscuotendo ottimi risultati.

Nella puntata in onda il 17 luglio quali sono le anticipazioni? Ecco a voi tutti i dettagli qui a seguire:

Hulya va a trovare Devin nel suo studio. Finge di volersi scusare per il comportamento di Aslan.

In realtà il suo intento è quello di scoraggiare la ragazza sul matrimonio. Devin, però, capisce subito cosa ha in mente e le tiene testa.

Intanto Aslan legge l’accordo prematrimoniale e si arrabbia con sua madre. Dall’altra invece Ibrahim scopre le vere intenzioni di Atilla rispetto al documentario e lo affronta.

Quando va in onda

Volete sapere anche quando va in onda The Family? Ve lo diciamo noi. Tenete a mente giorni e orario.

La serie televisiva ha la sua programmazione dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:45, subito dopo Endless Love (qui le anticipazioni).

Nel caso dovessero esserci degli stravolgimenti o cambi di programma, non esiteremo a informarvi.

The Family: quante puntata sono su Canale 5?

Facendo riferimento agli episodi andati in onda in Turchia, sappiamo che la serie vanta due stagioni da 39 e 51 puntate.

In Italia invece esattamente come accade per Endless Love, è stata divisa in più episodi rispetto l’originale messa in onda.

Dove vedere The Family in TV e streaming

Se volete sapere dove si può vedere in TV e streaming, The Family, sappiate che gli unici canali disponibili sono Canale 5 e Mediaset Infinity.

Nella piattaforma si può vedere la puntata in diretta o in streaming in italiano quando si vuole.

