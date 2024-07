Le anticipazioni di Endless Love per la puntata di martedì 16 luglio: ecco gli episodi, la trama e dove vederlo in TV e streaming

Trama, news, anticipazioni e streaming: tutto sul nuovo episodio di Endless Love del 16 luglio. Scopriamo cosa succederà durante la puntata pomeridiana in onda su Canale 5.

Anticipazioni Endless Love 16 luglio

Dalle anticipazioni di Endless Love per la puntata del 16 luglio sappiamo quanto segue:

Nihan si trova tenuta in ostaggio da Nazif all’interno di una vecchia centrale telefonica. Kemal ed Emir si recano sul posto per salvarla. Emir si trova improvvisamente con una pistola puntata contro e mentre Kemal è pronto a intervenire, Nazif viene trafitto da alcuni colpi d’arma da fuoco. L’uomo muore poco dopo, ma nessuno capisce chi sia stato a sparare.

La trama prosegue con Kemal che chiama la polizia e tutti e tre vengono portati in centrale per rilasciare delle deposizioni.

Il poliziotto intuisce che Emir stia nascondendo la verità sulla dinamica dell’omicidio, dunque prova ad andare fino in fondo per scoprire cosa è successo.

Continuate a seguirci per scoprire come finisce Endless Love.

Quando va in onda e quanti episodi ha Endless Love

Passiamo alla prossima domanda: quando va in onda Endless Love? Ogni singolo episodio della serie turca di Canale 5 va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. A che ora? Alle 14:10, poco dopo Beautiful.

A seguire nel palinsesto di Mediaset è stata introdotta la nuova serie turca The Family.

Quanti episodi ha e quante stagioni? La serie televisiva conta per la precisione due stagioni, ognuna delle quali ha nel dettaglio 35 e 39 episodi. In Italia però ogni puntata ha una durata minore rispetto agli episodi originali.

Dove vederlo in TV e streaming

Canale 5 e Mediaset Infinity: sono questi i canali su cui è possibile vedere Endless Love sia in TV che in streaming (rigorosamente in italiano).

Sulla piattaforma di Mediaset Infinity si possono seguire le puntate in diretta o rivederle quando si ha modo.