Riportiamo qui a seguire le anticipazioni di Endless Love della puntata di oggi venerdì 2 agosto. Tutto sull’episodio: dalla trama, agli episodi e dove vederlo in TV e streaming.

Anticipazioni Endless Love 2 agosto

Venerdì 2 agosto va in onda l’ultimo appuntamento settimanale con la serie televisiva di origine turca Endless Love (Kara Sevda il nome originale). Vediamo quali sono le anticipazioni di questo episodio:

Nel corso della puntata Kemal chiede spiegazioni sulle tensioni tra Emir e Asu. Quest’ultima però la attribuisce a un chiarimento. Questo perché ha scoperto che, secondo Nihan, il padre del bambino di Zeynep è Emir.

Dall’altra parte Nihan per impedire che Kemal spari a suo marito, dichiara che è una calunnia, con la quale intendeva vendicarsi di Kemal. L’imprenditore però non sembra credere e non è persuaso dalle parole di Nihan.

A questo punto Kemal chiede spiegazioni a Zeynep e la sprona a dire la verità. Lei conferma che le voci di relazione con Emir sono bugie. Appresa la notizia anche Ozan si arrabbia e giura vendetta per le maldicenze diffuse dalla famiglia.

Quando va in onda e quanti episodi ha Endless Love

Endless Love quando va in onda? La seguita e amata serie TV va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5, a partire dalle 14:10.

Poco dopo i telespettatori possono seguire la puntata di The Family e tutte le sue vicende.

Quanti episodi ha il serial televisivo? La soap opera ha ben due stagioni formate da 35 e 39 episodi ciascuna. In Italia abbiamo invece più puntate per un minutaggio inferiore di durata degli episodi.

Dove vederlo in TV e streaming

Infine ecco dove vedere in TV e in streaming le puntate di Endless Love.

La serie TV turca si può seguire su Canale 5 o anche su Mediaset Infinity.

La piattaforma streaming menzionata dà la possibilità di guardare le tutte puntate in diretta, esattamente come su Canale 5, o recuperarle in un altro momento con più calma.