Ecco le anticipazioni del 5 agosto di The Family. Scopriamo insieme cosa dice la trama, gli episodi e dove vederlo

Poco dopo la puntata di Endless Love, su Canale 5, è in programma un nuovo appuntamento con un’altra serie turca. Parliamo di The Family.

Andiamo quindi a leggere le anticipazioni per l’episodio di lunedì 5 agosto. Ecco cosa succederà!

Anticipazioni The Family 5 agosto

Quali sono i risvolti della storia? Dalla trama e anticipazioni di The Family sappiamo quanto segue.

Nella puntata del 5 agosto, Ekrem e Yagmur sveleranno ad Aslan e Devin la loro storia.

Mentre la giovane si prepara per trascorrere una serata al Volta, la nonna di Aslan si infuria perché vuole tornare a casa sua, da suo figlio. Così impugna un paio di forbici dalla rabbia. Devin interviene per calmarla.

Le anticipazioni procedono con l’aiuto di Ibrahim a Hulya. Grazie a lui scopre infatti che Yagmur ha lavorato come escort. La ragazza subisce aggressione e Cihan la porta in ospedale.

Quando Devin lo scopre, impazzisce dal dolore, così come Ekrem.

Quando va in onda

Ma quando va in onda The Family? Anche questa serie viene trasmessa tutti i giorni su Canale 5. L’orario di inizio è alle 14:45, poco dopo l’altra soap turca, Endless Love.

The Family: quante puntata sono su Canale 5?

Quante puntate sono su Canale 5? The Family, secondo le indiscrezioni, in Italia avrà ovviamente due stagioni: da 39 episodi la prima e da 51 la seconda.

Per fare una dovuta precisazione, in Turchia la serie ha sempre due stagioni, ma è struttura diversamente in quanto a puntate: dato che nella prima ne vanta 13 e nella seconda, invece, 17.

Dove vedere The Family in TV e streaming

Concludiamo infine sullo scoprire dove vedere The Family, sia in TV che in streaming. Avete modo di farlo o su Canale 5 oppure collegandovi a Mediaset Infinity, sito o app.

Mediante la piattaforma, che si tratta di diretta o meno, si possono vedere tutte le puntate della serie televisiva. Chi non ha modo di guardare live l’episodio, può andarlo a ripescare nella sezione apposita in un secondo momento.