Al termine di Endless Love su Canale 5 si colloca la nuova serie turca The Family. Vediamo insieme quali sono tutte le anticipazioni.

Anticipazioni The Family 24 luglio

Cosa sappiamo circa la trama e anticipazioni dell’episodio di oggi di The Family? Durante la messa in onda di oggi 24 luglio succederà quanto segue:

Devin è molto turbata dopo quanto accaduto al suo matrimonio con Aslan. Colta da un improvviso attacco di panico, supplica Turgut di riportarla a casa.

Hulya prova a convincere Devin a tornare alla villa, ma con scarsi risultati.

Dall’altra parte intanto Ekrem si risveglia e si accorge di essere in ospedale. Fa sapere però di non sapere e di non aver riconosciuto chi è la persona che gli ha sparato.

Aslan è deciso e vuole vendicarsi. Così si mette alla ricerca di Atilla.

Quando va in onda

Altra domanda importante a cui rispondere: quando va in onda The Family? La soap opera di origine turca va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5. Più precisamente a partire dalle 14:45, poco dopo Endless Love.

The Family: quante puntata sono su Canale 5?

Ancora non sappiamo quante puntate sono su Canale 5, dato che esattamente come per Endless Love, gli episodi sono più brevi rispetto alla messa in onda in Turchia.

In ogni caso in Patria conta due stagioni da 39 e 51 puntate.

Dove vedere The Family in TV e streaming

The Family potete vederlo in TV e streaming su Canale 5 o, se preferite, su Mediaset Infinity.

In entrambi i casi potete seguire la diretta in onda tutti i giorni, ma se non avete modo di vedere la puntata, potrete recuperarla in un secondo momento attraverso la piattaforma. Qui sono presenti tutti gli episodi e vari estratti.

Le prossime anticipazioni vi aspettano domani!