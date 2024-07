Vediamo insieme le anticipazioni di The Family del 29 luglio: episodi, trama e dove vederlo in TV e streaming

Conclusa la puntata di Endless Love, su Canale 5 torna il nuovo appuntamento con un’altra serie turca: The Family.

Ecco tutte le anticipazioni per l’episodio di lunedì 29 luglio. Scopriamo insieme cosa succederà!

Anticipazioni The Family 29 luglio

Devin sta facendo fatica a inserirsi all’interno della famiglia Soykan. Spesso Hulya oltrepassa i suoi limiti imposti dal ruolo di suocera e arriva a invadere il suo privato. Tanto da arrivare addirittura a trasferire delle importanti somme di denaro sul conto della suocera, come se fosse un salario mensile o uno stipendio.

Aslan, dall’altra parte, sembra poco disponibile a un’apertura con Devin, che gli rimprovera un distacco accusato pesantemente dalla psicologa.

I nemici di Aslan, su tutti lo zio Ibrahim con la complicità di Atilla, si stanno preparando per colpirlo nuovamente.

Quando va in onda

Anche The Family va in onda tutti i giorni su Canale 5. L’orario di messa in onda è dalle 14:45, proprio poco dopo un’altra amata serie turca come Endless Love.

The Family: quante puntata sono su Canale 5?

Non sappiamo ancora con esattezza quante puntate saranno di The Family in Italia, ma secondo le indiscrezioni dovremmo avere una prima stagione formata da 39 episodi e una seconda da 51.

In Turchia, invece, la serie è stata divisa in maniera differente. Ovvero con due stagioni di 13 e 17 puntate ognuna. Questo perché la durata di ogni episodio è maggiore rispetto al nostro Paese e sono divisi in maniera differente.

Dove vedere The Family in TV e streaming

Infine se volete vedere The Family in TV e streaming potete farlo collegandovi su Canale 5 e su Mediaset Infinity.

Sia in diretta, ma anche in un secondo momento, si può vedere qualsiasi puntata o singolo momento della serie turca. E domani… nuove anticipazioni imperdibili della nuova amata soap opera di Canale 5.