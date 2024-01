The Floor Italia, due concorrenti non riconoscono Carlucci, Ventura e non solo! (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 17 Gennaio 2024

A The Floor Italia due concorrenti hanno avuto qualche difficoltà. Non hanno riconosciuto Milly Carlucci, Simona Ventura e non solo!

Cosa è successo a The Floor

The Floor – Ne rimarrà solo uno è un nuovo game show in onda dal 2 gennaio su Rai 2 in prima serata. Alla conduzione troviamo Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal. Basato sull’omonimo format olandese, in ogni puntata dei giocatori si sfidano per portare a casa il montepremi di 100.000 Euro in gettoni d’oro.

Sui social sta circolando un video che vede sfidarsi due concorrenti, Pierluigi e Simone. I protagonisti di The Floor in questo caso hanno dovuto indovinare, nel minor tempo possibile, i nomi delle presentatrici TV. Dalle foto vediamo grandi nomi, da Maria De Filippi a Milly Carlucci e Marta Flavi. Insomma davvero l’imbarazzo della scelta.

Peccato però che da quel che vediamo, i protagonisti di The Floor hanno toppato qualche diva della TV. Forse complice anche l’emozione, quando è apparsa l’immagine di Milly Carlucci per entrambi c’è stato un vuoto totale. Un episodio che si è ripetuto poco dopo anche con Caterina Balivo.

Pierluigi per esempio quando sullo schermo di The Floor è comparso il volto di Antonella Clerici ha avuto un vuoto. Di diverso avviso Simone, che dopo qualche tentennamento ha fatto il nome della conduttrice di È sempre mezzogiorno. Andando avanti nel gioco anche con Roberta Capua non hanno avuto grande fortuna e lo stesso è accaduto anche con Simona Ventura e Vanessa Incontrada.

Clamoroso a #TheFloorItalia: Milly Carlucci, Caterina Balivo, Simona Ventura e Vanessa Incontrada non vengono riconosciute dai concorrenti #AscoltiTv #TheFloor pic.twitter.com/ObK1lShKhj — Boomerissima (@Boomerissima) January 16, 2024

Il pubblico è rimasto colpito dal fatto che i due concorrenti di The Floor non siano riusciti a ricordare i nomi dei celebri volti menzionati in precedenza. “Ma come si fa a sbagliare e non riconoscere Milly Carlucci?”, “Clamorosa questa cosa”, ha detto qualcun altro. Insomma l’accaduto ha suscitato diverse reazioni tra gli utenti dei social.