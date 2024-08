Il reality The Social Home inizia a prendere forma. Sappiamo che sarà condotto da Alex Belli e via via stiamo scoprendo tutti i concorrenti che faranno parte del cast. Ora spunta anche il nome di un noto corteggiatore di Uomini e Donne. Di chi si tratta? Piccolo spoiler: è napoletano!

A The Social Home anche uno storico corteggiatore

C’è tanta curiosità tra gli utenti per The Social Home, il reality show che vede alla conduzione Alex Belli e che sarà trasmesso via web. Esattamente come per il Grande Fratello, anche qui il cast avrà sia personaggi noti che sconosciuti.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, due ragazzi provano a irrompere in casa di un’amatissima coppia

I protagonisti che faranno parte del programma sono stati svelati pian piano e qualche ora fa è stato annunciato anche l’ultimo volto noto che prenderà parte a The Social Home. A renderlo noto, come sempre in questi casi, una clip di presentazione dove ha dichiarato:

“Ciao, sono di Napoli e sono una persona tremendamente istintiva. Ma quello che amo di più è sorridere, anzi far sorridere. Sono ufficialmente un concorrente Vip del programma The Social Home. Hai capito chi sono?”

Da lì hanno cominciato a farsi largo una serie di commenti da parte degli utenti, ma la risposta è che si tratta di Mariano Catanzaro.

Conosciuto dal pubblico di Canale 5 per aver preso parte a Uomini e Donne come corteggiatore di Valentina Dallari prima e di Desirèe Popper poi, divenne successivamente anche tronista e scelte l’ex corteggiatrice Valentina Privati. Poi altre comparse in TV, da Le Iene a La Pupa e Il Secchione fino a Love Game – il gioco dell’amore.

Come se la caverà adesso a The Social Home?

Gli altri concorrenti vip confermati

Non solo Mariano Catanzaro. Nel ci sono altri volti già conosciuti che abbiamo avuto modo di scoprire nelle settimane scorse.

Su tutti troviamo Gabriela Chieffo e il fidanzato Giuseppe Ferrara, che hanno preso parte insieme a Temptation Island. A seguire anche due ex del Grande Fratello Vip, parliamo dell’ex tronista Davide Donadei e di Gianluca Costantino.

Nel cast ad aggiungersi anche Emy Buono, ex protagonista del reality La Pupa e il Secchione.

Ora un altro ex volto di Uomini e Donne come Mariano Catanzaro è stato finalmente ufficializzato.