Due ragazzi provano a irrompere nella casa di una coppia molto amata di Uomini e Donne: “Botte atroci, non nego di avere paura”, ha raccontato l’ex corteggiatrice sui social.

Uomini e Donne, paura per una coppia

Spesso i protagonisti delle passate edizioni di Uomini e Donne (che tornerà a settembre su Canale 5) continuano a essere molto chiacchierati sui social. Così è stato anche per Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi. Legati da 5 anni, l’ex corteggiatrice e l’ex tronista si sono trovati a dover fare i conti con un fatto davvero spiacevole.

A raccontare cosa è successo è stata proprio Claudia Dionigi, dopo aver ricevuto numerosi messaggi dai fan, preoccupati per loro. Per prima cosa ci ha tenuto a dire che per fortuna andava tutto bene, ma non nega di avere avuto molta paura. Ha aggiunto anche di aver fatto fatica a riaddormentarsi e di aver controllato frequentemente la porta. Poi l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato:

“È iniziato con due ragazzi che alle 10 di sera ci hanno citofonato dicendo se aprivamo perché dovevano dar da mangiare ai gatti di uno al sesto piano perché non avevano le chiavi. E voglio dire, chi sei, mago Merlino? Come fai a dar da mangiare ai gatti se non hai le chiavi? Quindi loro hanno detto ‘ah ok, ciao’ e se ne sono andati”.

E ancora l’ex di Uomini e Donne ha ammesso che tutto le suonava strano, fino a che, mentre si trovava in bagno per una doccia si è presa uno spavento: “Ho iniziato a sentire delle botte atroci. Sono uscita subito. C’era Lorenzo in sala e, niente, qualcuno ci aveva tirato dei pugni forti sulla porta”. Come precisato erano le 22:30 e la loro primogenita Maria Vittoria dormiva. Quindi Lorenzo e suo papà sono andati a controllare chi fosse, ma erano già scappati via.

Insomma attimi di paura per l’ex volto di Uomini e Donne e il suo compagno. Per tale ragione ha consigliato a tutti di fare attenzione a chi citofona al portone e non aprire a nessuno alla porta se non si conosce. Infine ci ha tenuto a tranquillizzare tutti: “È andato tutto bene”. Hanno scoperto peraltro che la persona in questione si sarebbe inventato il tutto e che non era vero niente. “Fate attenzione”, ha concluso preoccupata.