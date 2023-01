NEWS

Andrea Sanna | 21 Gennaio 2023

GF Vip 7

GF Vip, Andrea Maestrelli parla del padre

Andrea Maestrelli è un ragazzo particolarmente riservato, ma pian piano nella Casa del GF Vip si sta facendo conoscere al grande pubblico. Così tra una chiacchiera e un’altra il vippone si è lasciato andare a un lungo racconto che ha commosso i telespettatori.

A soli 13 anni, purtroppo, Andrea Maestrelli ha perso suo padre e di questo ha voluto parlarne con alcuni suoi compagni d’avventura. In cucina si è ritrovato insieme all’amico Antonino Spinalbese, unito dal suo stesso destino. Proprio con l’haistylist ha rivelato di avere immagini sfocate di quel periodo e di non essere riuscito a piangere in quel momento: “Volevo essere trattato come tutti gli altri. Mi faceva stare male tornare a casa, mio fratello aveva 8 anni”.

Così Andrea Maestrelli ha detto che una situazione del genere l’ha portato a dover crescere e bruciare le tappe prima del previsto. Si è rimboccato le maniche diventando in breve tempo maturo e responsabile, nonostante la giovane età. A essere di grande aiuto per lui e la sua famiglia l’attuale compagno della madre, suo allenatore di calcio in passato: “È stato sempre presente nei momenti di difficoltà, come una persona che ti dice ‘ti porto su con me’”.

Se c’è una cosa che non ha sopportato, però, è la compassione nei suoi confronti, non voleva essere compiaciuto, poi ha capito che da parte di molte persone era solo un volergli dimostrare affetto. Successivamente di questo Andrea Maestrelli ne ha discusso anche con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Il calciatore ha confessato come dopo la scomparsa di suo padre, l’ha sognato e dopo essersi risvegliato ha avvertito il suo profumo per la stanza.

Un pensiero su suo padre, Andrea Maestrelli l’ha avuto anche confidandosi con Giaele De Donà: “Papà era un angelo sulla terra. Era una persona buona, generosa, non legato alle cose materiali. Certe cose che mi ha insegnato da piccolo mi si sono ramificate dentro. Come quando ero piccolo e tornavo da scuola e mi diceva “da quant’è che non chiami i tuoi amici a pranzo? Chiamali, Devi coltivare i rapporti di amicizia, è importante.” Papà era un’anima pura.”

La clip è presente sui canali ufficiali del GF Vip.