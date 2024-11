Annalisa è stata ospite di This Is Me questa sera e ha cantato al pianoforte un medley dei suoi più grandi successi

Annalisa è stata tra i primi ospiti della seconda puntata di This Is Me e per l’occasione ha deciso di cantare al pianoforte un medley dei suoi più grandi successi.

Il medley di Annalisa a This Is Me

Questa sera ha avuto inizio una nuova puntata di This Is Me, il programma di Canale 5 dedicato al mondo di Amici e condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti abbiamo visto entrare in studio Annalisa e Anbeta, le quali hanno rivissuto tramite un video il loro percorso nel talent.

Ovviamente, non sono mancati i momenti emozionanti in entrambi i casi. Concentrandosi, per un attimo, sulla cantante di “Sinceramente“, proprio lei ha affermato di essere cambiata negli anni e di aver acquisito maggiore consapevolezza e stabilità emotiva.

LEGGI ANCHE: Amici 24 anticipazioni puntata del 1 dicembre: news e spoiler

A un certo punto, ha raggiunto il centro palco per esibirsi in un medley delle sue canzoni più famose. Tra queste possiamo citare “Diamante lei e luce lui” ma anche “Il mondo prima di te“, “Bellissima” e “Sinceramente“. L’esibizione è stata emozionante soprattutto perché Annalisa ha deciso di portare solo la sua voce accompagnata dal pianoforte: “Volevo dare loro una veste unica per farle entrare una nell’altra.”

Annalisa, sei stata UNICA per noi questa sera ✨#ThisIsMe pic.twitter.com/GZgqIks7Qw — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) November 27, 2024

Sicuramente i suoi fan avranno pensato “missione compiuta” e l’avranno applaudita anche dal divano di casa. Tutto lo studio di This Is Me si è alato in piedi per applaudirla regalandole una standing ovation. In seguito è stato anche il turno di Anbeta portare in scena un balletto che ha raccolto il favore del pubblico. Non ci resta, adesso, che vedere come proseguirà la serata.