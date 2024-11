Spunta il gossip, a seguito delle recenti dichiarazioni e dopo l’addio di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle: lui e Sonia Bruganelli si sono lasciati? Le ultime interviste lasciano dei sospetti…

Si sono lasciati Sonia Bruganelli e Angelo Madonia?

A seguito del caos scaturito a Ballando con le Stelle, che ha portato all’allontanamento dal programma di Angelo Madonia, la storia tra il ballerino e Sonia Bruganelli è giunta al capolinea? Si sono lasciati? In queste ore il gossip è sempre più insistente e le parole dette da lei a La Volta Buona hanno destato non pochi sospetti.

Ad avvalorare questa tesi poi anche le dichiarazioni di Angelo Madonia a Il Corriere della Sera, quando il danzatore ha fatto sapere se il legame con la compagna si è rafforzato o meno dopo recenti eventi. Lui ha fatto sapere però: “È un periodo complesso e pieno di mille cose nuove. Abbiamo occhi diversi e tante cose di cui parlare”.

Anche queste affermazioni di Angelo Madonia su Sonia Bruganelli hanno provocato non pochi dubbi. Ma non è finita qui. Perché Domenico Marocchi ha intercettato la produttrice televisiva nella giornata di ieri al suo arrivo all’Auditorium Rai del Foro Italico. Il giornalista ha quindi domandato se avesse sentito o meno Angelo:

“Io lunedì ero a la Vita in Diretta e non sapevo nulla. Non l’avevo ancora sentito. Oggi l’ho sentito e l’ho anche visto. Come sta Angelo dopo la notizia? A dire la verità lui sta bene. Sono io che sto male che sto ancora qui dentro. Lui adesso è libero, ma libero, libero”, ha detto Sonia Bruganelli.

A far discutere però è anche una citazione che la Bruganelli ha condiviso tra le storie di Instagram: “Nella vita puoi chiudere gli occhi e far finta di non vedere, puoi chiudere le orecchie e far finta di non sentire. Ma non potrai mai chiudere il cuore e far finta di non provare niente”, come potete vedere qui sotto.

La storia Instagram di Sonia Bruganelli

Cosa avranno voluto dirci? La storia tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia è davvero giunta a un punto di non ritorno? Difficile a dirsi, ma vedremo cosa ne verrà fuori e se decideranno o meno di esporsi pubblicamente.