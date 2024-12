Ecco chi sono i grandi assenti della prima edizione di This Is Me, da Stefano De Martino ad Angelina Mango

Nel corso delle tre puntate di This Is Me numerosi sono stati gli ex allievi di Amici giunti in studio. Tuttavia il pubblico ha notato come ci siano stati alcuni grandi assenti, che nel corso del tempo hanno portato avanti una carriera brillante.

I grandi assenti di This Is Me

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la terza e ultima puntata di This Is Me, il nuovo programma targato Maria De Filippi. La trasmissione, condotta da Silvia Toffanin, ha celebrato le carriere dei più grandi talenti nati all’interno della scuola di Amici e ad arrivare in studio sono stati alcuni degli ex allievi più amati di sempre. La presentatrice ha dunque accolto nomi del calibro di Alessandra Amoroso, Emma, Annalisa, Elodie, Irama, Giuseppe Giofrè, The Kolors e molti altri.

Tutti gli artisti hanno avuto modo non solo di rivivere il loro percorso all’interno del talent show, ma anche di ripercorrere l’evoluzione delle loro carriere. Non sono mancate anche bellissime esibizioni, che hanno fatto emozionare tutti i fan di Amici, e non solo. C’è però un dettaglio che in queste ore sta facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Alcuni utenti hanno infatti notato come a This Is Me ci siano stati dei grandi assenti. Parliamo di ex allievi che nel corso del tempo hanno portato avanti una carriera brillante e che meritavano dunque di essere celebrati. Si tratta di nomi del calibro di Stefano De Martino, che in questi mesi è diventato uno dei conduttori di punta Rai grazie alla fortunata edizione di Affari Tuoi, e di Angelina Mango, che ha vissuto un 2024 eccezionale. Ma non solo. Assenti all’interno del nuovo programma di Maria De Filippi sono stati anche Biondo, il cui nome in questi anni si è imposto sempre più sulle scene, e Sangiovanni, che dopo aver lasciato la scuola di Amici ha raggiunto traguardi importanti.

Naturalmente potrebbero esserci motivi validi che spiegherebbero l’assenza di questi artisti. De Martino ad esempio è attualmente impegnato con il celebre game show, che gli sta occupando gran parte del suo tempo. Allo stesso modo Angelina in queste settimane sta avendo alcuni problemi di salute, che l’hanno portata a cancellare il suo tour. Discorso simile per Sangiovanni, che in questi mesi ha messo in pausa la sua carriera.

Non è da escludere anche che Mediaset abbia intenzione di produrre una seconda edizione della trasmissione e che dunque alcuni di questi nomi possano arrivare ospiti di Silvia Toffanin il prossimo anno.