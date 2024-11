I prof di Amici si sono esibiti a This is me sulle note dell’iconica sigla del talent, La Scuola della Musica

Nella seconda puntata di This is me sono tornati protagonisti anche i professori di Amici, che si sono scatenati in una nuova coreografia, sulle note di un’iconica sigla del talent di Maria De Filippi, La Scuola della Musica.

A This is me i prof di Amici ballano sulle note di un’altra storica sigla

La puntata di This Is Me ha regalato al pubblico un momento di nostalgia e puro intrattenimento grazie ad una nuova performance dei professori di Amici. Parliamo ancora una volta di Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.

Il trio si è esibito sulle note di un’altra sigla storica del programma, quella dell’edizione del 2004, dal titolo La Scuola della Musica. Questo brano, legato ai primi anni del talent, ha riportato alla mente i tempi in cui Amici era ancora agli esordi.

La performance ha visto i tre insegnanti abbandonare momentaneamente i rispettivi ruoli per lanciarsi in un’esibizione corale in playback, combinata a passi di danza energici e coinvolgenti.

Lorella Cuccarini, nota per la sua versatilità artistica, ha brillato con la sua innata capacità di tenere il palco, mentre Emanuel Lo ha aggiunto un tocco urban con i suoi movimenti dinamici.

Il momento più atteso da buona parte del pubblico, però, è quello in cui arriva a centro palco Alessandra Celentano, simbolo di rigore nella danza classica, ma perfettamente a suo agio anche nelle coreografia più leggere e scherzose.

Il pubblico in studio ha accolto l’esibizione con entusiasmo, applaudendo i tre professori per la loro capacità di mettersi sempre in gioco e strappare un sorriso ai fan di lunga data.

L’operazione nostalgia ha funzionato alla perfezione, rispolverando un pezzo iconico della storia di Amici e ricordando quanto il programma abbia saputo evolversi nel tempo pur mantenendo un legame affettivo con le sue origini.

Questo momento di leggerezza ha anche messo in luce il grande affiatamento tra i professori, uniti dalla passione per l’arte e dall’obiettivo comune di ispirare i loro allievi. Tra playback, passi di danza e ricordi, This Is Me ha saputo celebrare lo spirito di Amici con una performance dal sapore nostalgico e al contempo divertente.