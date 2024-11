Alessandra Amoroso, ospite a This is me, ha ringraziato per il proprio percorso ad Amici diverse figure legate al talent, tranne Luca Jurman

Ospite alla seconda puntata di This is me, Alessandra Amoroso ha dedicato parole di ringraziamento a diverse figure legare ad Amici di Maria De Filippi, ma non ha menzionato Luca Jurman, ai tempi suo insegnante.

Alessandra Amoroso ringrazia tutti a This is me per il percorso ad Amici tranne Jurman

Come Annalisa e Anbeta, anche Alessandra Amoroso è stata ospite della seconda puntata di This Is Me, programma in cui gli artisti usciti da Amici si raccontano attraverso emozionanti ricordi del loro percorso nella scuola.

Durante l’intervista, la cantante salentina ha ripercorso alcuni momenti importanti della sua esperienza nel talent di Maria De Filippi, dove tutto ha avuto inizio.

Rivendendo in una clip le difficoltà più grandi da lei incontrate allora, Alessandra ha espresso profonda gratitudine verso Maria De Filippi, definendola una figura fondamentale per il suo successo e una presenza costante di supporto anche dopo la fine del programma, quasi una madre.

Ha poi dedicato un ringraziamento speciale a Luca Zanforlin, autore del talent, allora molto presente, per il sostegno morale ricevuto nei momenti più difficili del suo percorso da allieva. Questi riconoscimenti hanno sottolineato il valore del legame umano che Alessandra ha costruito con alcune delle figure principali del talent.

Ciò che non è passato inosservato, però, è stata l’assenza di qualsiasi riferimento a Luca Jurman, l’insegnante che l’ha seguita durante il suo percorso ad Amici. Jurman, all’epoca, era uno degli insegnanti più influenti del programma, noto per il suo approccio rigoroso e il suo contributo alla crescita vocale di molti concorrenti, tra cui proprio Alessandra.

Questa omissione ha attirato l’attenzione dei fan, alcuni dei quali si sono chiesti se ci fossero motivazioni particolari dietro questa scelta. Alessandra non ha approfondito il tema, concentrandosi invece sulle emozioni positive del suo viaggio artistico e sull’importanza di credere sempre nei propri sogni.

Rimane il dubbio se l’assenza di Jurman nei suoi ringraziamenti sia stata una semplice dimenticanza o una scelta consapevole, soprattutto dopo gli eventi degli ultimi anni, in cui l’insegnante ha sempre più spesso criticato Amici di Maria De Filippi.