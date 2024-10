Avete presente Thomas Bocchimpani, il concorrente della nuova edizione di Tale e Quale Show? Forse non ve lo ricordate ma il cantante è stato un allievo di Amici nella stessa edizione di Michele Merlo e Andreas Muller.

Thomas Bocchimpani ad Amici

Thomas Bocchimpani è uno dei concorrenti della corrente edizione di Tale e Quale Show e probabilmente anche voi, come la giuria, lo ha apprezzato per le sue interpretazioni. Possiamo per esempio ricordare quella sulle note di ‘Tango‘ mentre imitava Tananai. La strada verso la possibile vittoria è ancora lunga, quindi nel frattempo vi facciamo una domanda: ‘sapete a quale edizione di Amici ha partecipato?‘.

Cristiano Malgioglio più volte ha fatto riferimento al talent di Maria De Filippi ma non ha mai specificato l’anno accademico del ragazzo. Si tratta della sedicesima edizione di Amici, la quale è stata vinta dal ballerino Andreas Muller. Il secondo posto, così come la vittoria nella categoria canto, è andata invece a Riccardo ‘Riki’ Marcuzzo.

Forse però non ricordate, come vedete anche dalla foto qui sotto, che Thomas Bocchimpani è stato nella stessa classe del compianto Michele Merlo (all’epoca conosciuto come Mike Bird). Merlo si era classificato al quinto posto in classifica al Serale, solamente una posizione sotto a Thomas. Riportiamo alla mente inoltre che questi ultimi due facevano parte della Squadra Bianca capitanata da Emma. Voi lo ricordavate tutto questo?

Thomas Boccimpani è stato allievo di Amici 16 insieme ad Andreas Muller e Michele Merlo

Oggi Thomas Bocchimpani è un cantante che, per esempio, nel 2019 ha collaborato con Gabry Ponte ed Edoardo Bennato. Nel 2023 invece ha partecipato a Una voce per San Marino con il brano ‘23:23‘ piazzandosi al diciassettesimo posto. Non ci resta ora che attendere per scoprire come evolverà il suo percorso a Tale e Quale Show con il passare delle settimane.