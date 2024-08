Nel corso degli anni in molti si sono posti la domanda in merito ai capelli della pallavolista che quest’anno gareggia ai giochi olimpici a Parigi. Diversi utenti sul web si chiedono se Paola Egonu porta la parrucca alle Olimpiadi 2024. Ecco che cosa possiamo dirvi sulla risposta.

Paola Egonu porta la parrucca?

La data di nascita di Paola Egonu è il 18 dicembre 1998, di conseguenza la sua età è di 26 anni. Essendo una nota pallavolista sappiamo che la sua altezza è di 1 metro e 93 centimetri, inoltre è nata da genitori di origine nigeriana. Il padre lavorava come camionista a Lagos, mentre la madre era infermiera. A completare la famiglia ci sono i due fratelli Angela e Andrea.

Ora che abbiamo fatto questa breve parentesi sulle sue origini possiamo concentrarci sulla sua carriera che, nel 2024. l’ha portata a gareggiare ai giochi olimpici di Parigi. Nel corso della giornate la squadra femminile di pallavolo è stata acclamata per la propria bravura fino ad arrivare alla finale di domenica 11 agosto contro gli Stati Uniti.

Diversi utenti sul web si sono posti una domanda ben specifica in queste settimane: “Paola Egonu porta una parrucca alle Olimpiadi 2024 oppure sono i suoi capelli naturali quelli che vediamo in TV?“. Una risposta vera e propria non l’abbiamo, ma possiamo supporre che siano quelli con cui è nata. Del resto nel 2020, come rivelato da lei stessa a Il Corriere della Sera, ha cominciato a farsi crescere i capelli. Questo quanto riporta anche volleynews.it:

“Dopo una vita con i capelli rasati, con le parrucche e le extension colorate, per la prima volta li sto facendo crescere. Non ne avevo mai avuto la pazienza ma adesso ho voglia di naturalezza, di essere me stessa“.

Tutto ciò quindi ci porta in parte a rispondere alla domanda se Paola Egonu indossa la parrucca alle Olimpiadi 2024 o se quelli che vediamo sono i suoi capelli naturali. Nel corso del tempo abbiamo visto Paola Egonu portare diversi look, dalle treccine ai dread, fino ai capelli lisci.