L’ex tronista Francesca Sorrentino è stata attaccata per presunti ritocchi estetici e ha reagito duramente. Si è difesa contro insulti gratuiti con uno sfogo sui social.

Francesca Sorrentino sbotta alle critiche

Vi ricordate Francesca Sorrentino? È conosciuta per il suo percorso a Uomini e Donne dopo l’esperienza a Temptation Island. Oggi è tornata al centro delle polemiche sui social. Nelle ultime settimane diversi utenti l’hanno accusata di essersi rifatta in modo eccessivo, insinuando cambiamenti drastici nel suo volto.

LEGGI ANCHE: Giulia Stabile ad Amici mostra i pesanti messaggi ricevuti dagli hater e dà un prezioso consiglio ai ragazzi

La risposta dell’ex tronista non si è fatta attendere: Francesca Sorrentino, in un video su TikTok, ha risposto con durezza a chi la attacca costantemente.

In molti commenti recenti si è parlato di ritocchi estetici tra i più svariati. E Francesca ha deciso di chiarire pubblicamente qual è la realtà secondo lei. Ad esempio, ha detto: “Non mi sembra di aver stravolto i connotati, perché il mio naso è rimasto grande, ho solo tolto la gobbetta. Ho fatto il filler alle labbra e non lo faccio da un anno… non durano così tanto”.

Pertanto non ha solo risposto per le prime, ma le ha invitate a guardarsi allo specchio prima di giudicare: “Siete di una pesantezza disumana… mi scrivete che sono brutta e voi siete delle brutte allucinanti!”.

Francesca Sorrentino ha anche puntato il dito contro chi la accusa di non accettare critiche: “Voi stupide potete dirmi che sono brutta e io non posso perché sarei un personaggio pubblico? Io accetto la critica costruttiva, ma non gli insulti del tipo ‘sei brutta, fai schifo’.”

Nel suo discorso ha aggiunto che certi attacchi provengono da persone che conducono una vita “normale” e che lei, pur essendo esposta al giudizio pubblico, non deve di certo subire degli insulti gratuiti. Ha ammesso di sentirsi insicura a volte, ma di considerare chi la critica con arroganza come affetto da un’eccessiva sicurezza.

Nel video ha anche scherzato: “Ogni tre quattro mesi vado sui vostri TikTok e commento… qualcuno dice che non accetto critiche, ma io sono umana!”.

Con questo sfogo, Francesca Sorrentino ha cercato di difendersi da chi la offende con cattiveria gratuita.