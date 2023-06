NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Giugno 2023

Tiberio Timperi condurrà I Fatti Vostri

In questi giorni si è a lungo discusso di Tiberio Timperi. Come sappiamo infatti il celebre conduttore di Uno Mattina in Famiglia la scorsa settimana, in diretta, ha avuto un piccolo battibecco con il collega Gianni Ippoliti, che ha attirato l’attenzione del web. Tutto è iniziato quando il giornalista stava tenendo la tradizionale rassegna stampa, quando a un tratto il conduttore ha iniziato a sbuffare. A quel punto Ippoliti ha chiesto spiegazioni al presentatore, che tuttavia si è rifiutato di rispondere. Gianni così ha deciso di abbandonare lo studio, lasciando il pubblico e il web senza parole.

In queste ore intanto è arrivata un’altra notizia che sta facendo discutere. Stando a quanto rivela TvBlog in anteprima, sembrerebbe che a partire da settembre Timperi lascerà definitivamente Uno Mattina in Famiglia. Ma non solo. Il conduttore sostituirà infatti Salvo Sottile a I Fatti Vostri, venendo affiancato da Anna Falchi. A prendere il posto di Tiberio nell’amata trasmissione di Rai 1 sarà invece Beppe Convertini.

Nuovo capitolo dunque per Tiberio Timperi, che nel corso della prossima stagione televisiva si dedicherà allo storico programma di Rai 2. In questi giorni intanto a rompere il silenzio è stato Gianni Ippoliti, che ha dato la sua versione in merito alla lite avuta con il conduttore. Il giornalista così ha affermato:

“Sono anni che si verificano questi episodi: ogni volta che io parlo sbuffa, mi chiede ‘ma dobbiamo proprio parlarne?’, guarda l’orologio. Ma perché? Io vorrei solo essere messo nella condizione di poter fare il mio lavoro, non è possibile lavorare in queste condizioni. Qual è il fastidio che io do per questa rassegna stampa che dura da vent’anni? Io arrivo dieci minuti prima della trasmissione, appoggio i giornali, leggo e me ne torno a casa, perché io lavoro da solo (…) Non ho rapporti di nessun tipo”.