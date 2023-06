NEWS

Andrea Sanna | 17 Giugno 2023

Ilary Blasi Isola dei Famosi 2023

L’ironia di Ilary Blasi

Ilary Blasi ieri sera, con la complicità dei protagonisti de Lo Zoo di 105 è tornata a scherzare sui Rolex dell’ex marito Francesco Totti. Dall’Honduras Marco Mazzoli e Fabio Alisei hanno condotto Radio Isola per l’ultima volta, con la complicità di Paolo Noise da studio.

Dopo il riferimento hot al nuovo compagno di Ilary Blasi, Bastian Muller, Mazzoli e Alisei hanno voluto aggiungere del pepe alle tante domande. E non sono mancati momenti davvero esilaranti. Dissacranti e sempre sul pezzo, hanno indirettamente tirato in ballo anche Francesco Totti. Il richiamo in questo caso è legato alla querelle dei Rolex che tanto ha fatto parlare a seguito della separazione tra la conduttrice e l’ex capitano della Roma. La Blasi, sempre molto ironica, ha accettato divertita la battuta, lasciandosi andare a una risata.

“Concludiamo con una domanda: sai che ore sono anche senza aprire la cassaforte?”, ha esclamato Mazzoli rivolgendosi a Ilary Blasi. A seguirlo il suo “compare” Noise che ha ribattuto: “Aspetta Marco! Faccio una cosa. Voi non mi vedete, ma vi mimo la scena. Vado vicino a Ilary. Ilary puoi chiudere gli occhi e porgermi la mano?”, ha chiesto Paolo Noise.

Ridacchiando Ilary Blasi si è prestata al gioco. Così l’ex naufrago ha insistito: “Le sto porgendo una cosa nella mano. Adesso dimmi anno e quotazione”. La conduttrice ha risposto: “Posso? È finto… vai a casa!”.

Ogni riferimento è puramente casuale! ✈️

VI AMIAMO ⌚️ #Isola pic.twitter.com/huoTXQWGhe — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 16, 2023

Il momento in questione con protagonista Ilary Blasi ha chiaramente attirato l’attenzione non solo dei presenti in studio, che hanno applaudito il siparietto, ma anche del pubblico a casa. Sui social tantissimi utenti hanno commentato l’accaduto.

Ilary Blasi senza fare una piega si è prestata al gioco e con il sorriso ha voluto scherzarci su, dopo tanti momenti sicuramente non facili per lei e Francesco Totti.

