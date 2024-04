NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Aprile 2024

Amici 23

In queste ore una storia pubblicata da Ayle ha attirato l’attenzione del web. Tuttavia adesso arriva il sospetto che il cantante abbia spoilerato l’uscita di Lucia da Amici 23.

Il presunto spoiler di Ayle su Amici 23

Siamo entrati nel vivo del Serale di Amici 23 e ormai già ben 5 allievi hanno lasciato la scuola. Ieri sera, nel corso della terza puntata, a essere eliminata è stata Lucia, che ha così detto addio al talent show di Maria De Filippi. Prima di lasciare la casetta però la ballerina ha ricevuto una bellissima offerta di lavoro e adesso darà ufficialmente il via alla sua carriera. Nel mentre in queste ore è accaduto qualcosa che sta facendo discutere il web e che coinvolge nientemeno che Ayle. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando il cantante ha deciso di rispondere alle curiosità dei fan sui social. A un tratto è arrivata una domanda proprio su Lucia, con la quale sembrerebbe esserci una simpatia reciproca. Tuttavia inizialmente si è pensato che Ayle stesse parlando del suo legame con la ballerina, facendo intendere di avere un flirt con lei. Dopo la messa in onda della terza puntata del Serale però le ipotesi del web sono cambiate.

Secondo qualcuno infatti Ayle, con la foto pubblicata sui suoi profili, avrebbe fatto involontariamente uno spoiler sull’uscita di Lucia da Amici 23. C’è infatti chi ha ipotizzato che lo scatto non fosse stato realizzato quando ancora i due si trovavano all’interno della casetta, bensì proprio nelle ultime ore, dopo che la ballerina ha lasciato il programma.

Naturalmente non sappiamo se le cose siano effettivamente andate in questo modo. In molti intanto si chiedono già cosa accadrà adesso che sia Ayle che Lucia sono fuori dal programma. I due decideranno di approfondire la conoscenza? Non resta che attendere per saperne di più.