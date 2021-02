La famosa tiktoker statunitense Zoe Laverne ha dichiarato di essere incinta. L’annuncio lo ha fatto tramite il suo profilo Instagram postando una foto in cui si mostra anche con il padre del bambino. Si tratta del ventenne Dawson Day, anche lui celebre su Tik Tok. La loro relazione è nata appena tre mesi fa, ma si dichiarano entusiasti di questa gravidanza. Ecco, infatti, le parole che ha usato lei:

Peccato, però, che molti fan di Zoe Laverne abbiano alzato un polverone sulla vera identità del papà bambino, sostenendo che lei non sia incinta di Dawson, ma del tredicenne Connor Joyce. La celebrità, attraverso una delle Stories sul social fotografico ha prontamente smentito questa notizia. Qui di seguito, infatti, potete vedere l’immagine e il commento tradotto.

Anche Dawson Day, fidanzato di Zoe Laverne, ha parlato della compagna incinta mettendo a tacere tutte le voci false messe in giro dal web. Ecco, infatti, cosa ha scritto sul suo profilo social:

Per gli idioti che dicono str*****e, io sono il padre. Zoe e Connor non hanno fatto niente per avere un bambino. È impossibile. E se non avete niente di bello da dire, non dite niente. È disgustoso e un vero colpo basso dire cavolate su un bambino non ancora nato. È nauseante. Per favore, inviate solo emozioni positive!