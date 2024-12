Gran bella notizia per Daniele Bossari e Filippa Lagerback, condivisa sui social network con familiari, amici e fan. La loro figlia Stella si è laureata e loro hanno pubblicato le immagini dei festeggiamenti!

La figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback si è laureata

Daniele Bossari e Filippa Lagerback ricorderanno con grande emozione questa giornata! La loro figlia Stella si è laureata e sui social non sono riusciti a trattenere la gioia: “Momenti di gloria”, hanno scritto con entusiasmo.

Stella, figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback ha raggiunto questo importantissimo traguardo e sia il suo papà che la sua mamma, così come il fidanzato, l’hanno festeggiata!

LEGGI ANCHE: Maria Vittoria Minghetti rivela il motivo per cui ha scelto Tommaso

La giovane, oggi 24 enne ha conseguito il diploma di 2° livello i del corso di Media Design e Arti Multimediali, indirizzo Filmmaking, alla NABA. Si tratta per la precisione della Nuova Accademia di Belle Arti di Milano.

LEGGI ANCHE: “La Porta Magica” su Rai 2: mercoledì 11 dicembre il debutto di Arianna David come stylist coach

Dalle immagini leggiamo che il titolo della sua tesi è “Più vero del vero – Fiabe, Neorealismo e Cinema del Reale”. Ma non solo, perché la figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback ha non solo concretizzato questo suo grande sogno, ma ha anche preso il voto che tutti desiderano: 110 e lode tondo tondo!

In un carosello di immagini meravigliose della giornata, insieme al papà Daniele Bossari, alla mamma Filippa Lagerback, alle sue nonne, amiche e al fidanzato, Stella ha raccontato la sua giornata: “È successo questo”, ha scritto sui social la ragazza ancora avvolta in un turbinio di emozioni.

Dalle immagini abbiamo visto Stelle tenere tra le sue mani la tesi discussa ieri, poi il momento in cui i suoi genitori le fanno indossare la corona d’alloro della laurea, così come i vari festeggiamenti. Un altro istante divertente è stato invece quando con la complicità di papà Daniele Bossari, è andata a recuperare lo stendardo in cui si leggeva il suo nome, dato che l’Accademia ne ha realizzato uno per ogni laureando.

Dopo la gioia espressa fuori dalla facoltà, Daniele Bossari, Filippa Lagerback, Stella e tutti gli invitati si sono recati a festeggiare tutti insieme a pranzo. La giovane ha ringraziato la sua famiglia per averla sostenuta in questo percorso. Ora può dedicarsi al lavoro dei suoi sogni! Congratulazioni da tutti noi, Stella!