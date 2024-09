Ci ha provato in tutti i modi e alla fine ce l’ha fatta, Tina Cipollari è riuscita a far baciare Gemma e Valerio al centro dello studio

Ripartito Uomini e donne e non poteva mancare il solito show di Tina Cipollari. Oggi ha cercato di far baciare Gemma Galgani col cavaliere Valerio, provando a farli ballare addirittura quattro volte. E alla fine ci è riuscita anche se è stato tutto un po’ forzato. Vediamo cosa è accaduto.

Il bacio tra Gemma e Valerio voluto da Tina Cipollari

Uomini e donne è ricominciato da pochi giorni, ma sta già accadendo di tutto. In particolare Tina Cipollari ha già iniziato ad essere protagonista e a stuzzicare il parterre del Trono Over. E non potevano mancare i battibecchi, per ora molto tranquilli e simpatici, con Gemma Galgani.

Nella scorsa puntata per la dama erano arrivati due signori e lei aveva scelto di tenere Valerio. Ma ieri la dama ha voluto chiudere perché non le è piaciuto il fatto che lui fosse ancora un po’ frenato nel baciare. Lui ci è rimasto un po’ male, ma è uscito. Oggi però, dopo che la Galgani ha fatto restare il cavaliere Raffaele, Valerio è rientrato in studio e ha chiesto di ballare con Gemma che ha accettato.

Ed è in questo momento che Tina Cipollari si è intromessa parlando del fatto che era l’occasione giusta per il bacio. Gemma e Valerio, ovviamente non lo hanno fatto e così l’opinionista ha provato in tutti modi a farli baciare. Ha fatto addirittura mettere quattro tracce musicali per provarci e riprovarci, con musica lenta e sensuale. Alla fine ci è riuscita, ma perché Tina ha praticamente tenuto fermo il volto di Gemma e a quel punto ha permesso a Valerio di darle un bacio sulle labbra. Ecco il video del momento:

CI È RIUSCITA STO CREPANDO pic.twitter.com/XGFk6eVoPo — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) September 26, 2024

Nonostante questo, però, la Galgani ha confermato la sua scelta di eliminare Valerio. Probabilmente adesso è più interessata a Raffaele col quale si era già frequentata nel 2017, ma aveva poi chiuso perché non le erano piaciuti alcuni atteggiamenti di lui e poi era ancora interessata a Giorgio Manetti.